Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию digital-маркетолога

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 20 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).



Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию digital-маркетолога.

В ваши задачи будет входить:

– Закупки кликов и подписчиков в социальных сетях – Instagram, Facebook, ВКонтакте, Телеграм;

– Запуск контекстных рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords с целью продвижения наших сайтов, а также точечных проектов (магазин одежды, билеты, мероприятия);

– Поиск новых источников трафика Sports.ru – агрегаторы, реферальные программы, социальные сети;

– Продвижение спецпроектов на Sports.ru. Работа с трафиком, коммитами, использование и поиск различных инструментов для дистрибуции контента.

От вас:

– Интерес к работе с социальными сетями и новыми медиа;

– Понимание принципов работы контекстных сетей;

– Опыт работы с социальными сетями: аналитика контента и привлечение новой аудитории во всех средах, изучение новых платформ;

– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты;

– Коммуникативные навыки, желание расти и развиваться, решать нестандартные задачи и чувствовать свой вклад в результат;

– Любовь к спорту.

Станет дополнительным плюсом:

– Опыт работы в интернет-маркетинге / SMM;

– Опыт работы с рекламными кабинетами (в частности, ВК, Facebook, Instagram, Twitter, MyTarget).

Для вас:

Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста;

Индивидуальный график работы;

Офис в 5 минутах ходьбы от метро Новокузнецкая.

Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Digital-маркетолог».