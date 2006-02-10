Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию digital-маркетолога

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 20 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).
Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию digital-маркетолога.
В ваши задачи будет входить:
– Закупки кликов и подписчиков в социальных сетях – Instagram, Facebook, ВКонтакте, Телеграм;
– Запуск контекстных рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords с целью продвижения наших сайтов, а также точечных проектов (магазин одежды, билеты, мероприятия);
– Поиск новых источников трафика Sports.ru – агрегаторы, реферальные программы, социальные сети;
– Продвижение спецпроектов на Sports.ru. Работа с трафиком, коммитами, использование и поиск различных инструментов для дистрибуции контента.
От вас:
– Интерес к работе с социальными сетями и новыми медиа;
– Понимание принципов работы контекстных сетей;
– Опыт работы с социальными сетями: аналитика контента и привлечение новой аудитории во всех средах, изучение новых платформ;
– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты;
– Коммуникативные навыки, желание расти и развиваться, решать нестандартные задачи и чувствовать свой вклад в результат;
– Любовь к спорту.
Станет дополнительным плюсом:
– Опыт работы в интернет-маркетинге / SMM;
– Опыт работы с рекламными кабинетами (в частности, ВК, Facebook, Instagram, Twitter, MyTarget).
Для вас:
Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста;
Индивидуальный график работы;
Офис в 5 минутах ходьбы от метро Новокузнецкая.
Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Digital-маркетолог».
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