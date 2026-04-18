Семеньо о молитвах: «Перед каждой игрой я прошу Господа о том, чтобы он привел нас к победе, чтобы мы избежали травм, просто прославляю его имя. Чувствую, что мы играем для него»

Антуан Семеньо: чувствую, что мы играем для Господа.

Вингер «Манчестер Сити » Антуан Семеньо рассказал о своих молитвах.

«Я чувствую, что каждая молитва особенная. Перед каждой игрой я делаю одно и то же послание: прошу Господа о защите, о том, чтобы мы избежали травм, о том, чтобы он привел нас к победе, и просто прославляю его имя.

Я чувствую, что это самое важное, я чувствую, что мы играем для него. Какой бы ни был результат, я всегда благодарю», – сказал Семеньо в подкасте Men in Blazers.