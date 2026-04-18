18

Семеньо о молитвах: «Перед каждой игрой я прошу Господа о том, чтобы он привел нас к победе, чтобы мы избежали травм, просто прославляю его имя. Чувствую, что мы играем для него»

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал о своих молитвах. 

«Я чувствую, что каждая молитва особенная. Перед каждой игрой я делаю одно и то же послание: прошу Господа о защите, о том, чтобы мы избежали травм, о том, чтобы он привел нас к победе, и просто прославляю его имя.

Я чувствую, что это самое важное, я чувствую, что мы играем для него. Какой бы ни был результат, я всегда благодарю», – сказал Семеньо в подкасте Men in Blazers.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
Чувствую, что мы играем для него»(c).Это звучит странно,у Бога есть заботы по важнее чем футбол.
Spartakus1984
Чувствую, что мы играем для него»(c).Это звучит странно,у Бога есть заботы по важнее чем футбол.
Интересно какие ?
Spartakus1984
Чувствую, что мы играем для него»(c).Это звучит странно,у Бога есть заботы по важнее чем футбол.
У Бога не может быть абсолютно никаких забот, это чисто человеческая фигня)
Славься Пеп и пусть блестит его лысина !
А если соперники молятся о том же, кто побеждает? За кого Бог болеет вообще? Кто-то ведь в такой бред верит и на весь мир в интервью рассказывает
Симулируют ради него? Фолят ради него? За это, по идее, в аду гореть такие люди должны .
Вспоминается мем "Этот тачдаун для тебя, Иисус!"
