Семеньо о молитвах: «Перед каждой игрой я прошу Господа о том, чтобы он привел нас к победе, чтобы мы избежали травм, просто прославляю его имя. Чувствую, что мы играем для него»
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо рассказал о своих молитвах.
«Я чувствую, что каждая молитва особенная. Перед каждой игрой я делаю одно и то же послание: прошу Господа о защите, о том, чтобы мы избежали травм, о том, чтобы он привел нас к победе, и просто прославляю его имя.
Я чувствую, что это самое важное, я чувствую, что мы играем для него. Какой бы ни был результат, я всегда благодарю», – сказал Семеньо в подкасте Men in Blazers.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
Чувствую, что мы играем для него»(c).Это звучит странно,у Бога есть заботы по важнее чем футбол.
Интересно какие ?
У Бога не может быть абсолютно никаких забот, это чисто человеческая фигня)
Славься Пеп и пусть блестит его лысина !
А если соперники молятся о том же, кто побеждает? За кого Бог болеет вообще? Кто-то ведь в такой бред верит и на весь мир в интервью рассказывает
Симулируют ради него? Фолят ради него? За это, по идее, в аду гореть такие люди должны .
Вспоминается мем "Этот тачдаун для тебя, Иисус!"
Больной чел
