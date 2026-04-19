  МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Колорадо», «Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу»
МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Колорадо», «Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В МЛС в ночь на субботу «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл в гостях «Ванкуверу» (0:3).

В субботу «Интер Майами» благодаря дублю Лионеля Месси одолел на выезде «Колорадо» (3:2).

В ночь на воскресенье «Атланта» Алексея Миранчука потерпела поражение от «Нэшвилла» (0:2).

МЛС. Регулярный чемпионат
18 апреля 02:30, BC Place
Ванкувер Уайткэпс
Завершен
3 - 0
3.2xG0.17
Спортинг Канзас Сити
87’
Капита   Сулейманов
Окампо   Nikola Djordjevic
82’
Сабби   Сабали
81’
Уайт   Rayan Elloumi
74’
Берхалтер   Oliver Love Larraz
74’
71’
Харрис   Африфа
70’
Боржес   Miller
Берхалтер
69’
66’
Боржес
Bruno Steven Caicedo Quiñónez   Кабрера
64’
51’
Reynolds   Ian Alexander James
51’
Macielo Tschantret   Йонсен
2тайм
Перерыв
32’
Харрис
  Мюллер
28’
  Bruno Steven Caicedo Quiñónez
23’
  Сабби
13’
Ванкувер Уайткэпс
Такаока, Tate Johnson, Лаборда, Блэкмон, Окампо, Кубас, Берхалтер, Bruno Steven Caicedo Quiñónez, Мюллер, Сабби, Уайт
Запасные: Герасименков, Джексон, Jeevan Singh Badwal, Bruno Steven Caicedo Quiñónez, Окампо, Берхалтер, Уайт, Сабби, Boehmer
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Боржес, Ethan Andrew Bartlow, Reynolds, Kwaku Agyabeng, Ману Гарсия, Jacob Bartlett, Macielo Tschantret, Капита, Йовелич, Харрис
Запасные: Macielo Tschantret, Капита, Харрис, Reynolds, Reid, Davis, Taylor Calheira, Боржес, Jack Stattman Kortkamp
МЛС. Регулярный чемпионат
18 апреля 20:30, Empower Field at Mile High
Колорадо Рэпидс
Завершен
2 - 3
1.64xG1.4
Интер Майами
90’
+6’
Бертераме   Cesar Ezequiel Abadia-Reda
Jackson Travis
90’
+3’
90’
+2’
Месси
Атенсио   Alexander Dean Harris
90’
90’
Сеговия   Alexander Shaw
87’
Брайт
86’
Сеговия
Ааронсон   Sealy
83’
79’
  Месси
Херрингтон
75’
70’
Лухан   Dániel Pintér
70’
Сильветти   Аллен
Wayne Alix Ian Frederick II
64’
  Yapi
62’
Оджедиран   Yapi
61’
  Рафаэл Наварро
58’
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Бертераме
45’
+5’
  Бертераме
29’
Силва
22’
Де Поль
18’
  Месси
Атенсио
17’
Колорадо Рэпидс
Стеффен, Jackson Travis, Херрингтон, Холдинг, Thompson, Оджедиран, Атенсио, Минунгу, Wayne Alix Ian Frederick II, Ааронсон, Рафаэл Наварро
Запасные: Оджедиран, Ааронсон, Кобб, Розенберри, Castillo Manyoma, Kimani Aidan Stewart-Baynes, Атенсио, Ian Murphy, Дефрейтас-Хансен
1тайм
Интер Майами:
Сент-Клэр, Мура, Силва, Фалькон, Лухан, Сеговия, Брайт, Де Поль, Сильветти, Бертераме, Месси
Запасные: Руис, Альенде, Сеговия, Бертераме, Фрэй, Суарес, Риос, Сильветти, Лухан
МЛС. Регулярный чемпионат
18 апреля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
0 - 2
0.61xG1.93
Нэшвилл
90’
+1’
  Abdul Shakur Mohammed
84’
Касем   Abdul Shakur Mohammed
84’
Нахар   Бейкер-Уайтинг
Латте-Лат   Тогаси
82’
Ойос
76’
Торрес   Лобжанидзе
74’
Cooper Wyatt Sanchez   Пико
68’
Elías de Jesús Báez Sotelo   Амадор
68’
66’
Тагсет   Язбек
61’
  Эспиноса
56’
Мадригал   Мьюл
2тайм
Перерыв
Муюмба
45’
+1’
Атланта Юнайтед
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez, Торрес, Миранчук, Латте-Лат
Запасные: Торрес, Edwards, Reilly, Хибберт, Беррокаль, Эрнандес, Elías de Jesús Báez Sotelo, Cooper Wyatt Sanchez, Латте-Лат
1тайм
Нэшвилл:
Schwake, Ловитц, Воледзи, Паласиос, Нахар, Тагсет, Matthew James Corcoran, Касем, Эспиноса, Мухтар, Мадригал
Запасные: Bauer, Акоста, Pacius, Касем, Мадригал, Maher, Нахар, Тагсет, Уиллис
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Месси по красоте в 9-ку положил 905-й свой гол в карьере и сколько таких шедевров уже было в его исполнении - не сосчитать)
Не 50 пенальти в сезоне, но удар неплохой:))
Маккиннон против Месси , неплохо)
Интер с победой, Месси с дублем и победным голом) Но два крепких защитника и хорошего опорника - это тот самый минимум, который Бэксу нужно решать в кратчайшее время, если он хочет, чтобы команда и дальше побеждала!..
Интеру из Майами и как я понимаю с новым тренером - пора победить, Месси забить!
Комментарий удален пользователем
Лучший и во втором тайме зарешал и с победой)
Месси тащит👍
Он Тащер по своей сути,надеюсь это увидеть и на ЧМ 26.
Второй гол забитый Лео Месси приносит победу Интер Майами!
У Ванкувера Мюллера !
Шапи , может пора вернуться на время домой ?
Не возьмут уже, да и сам не поедет.
