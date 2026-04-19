МЛС. «Интер Майами» Месси победил «Колорадо», «Атланта» Миранчука проиграла «Нэшвиллу»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В МЛС в ночь на субботу «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл в гостях «Ванкуверу » (0:3).

В субботу «Интер Майами » благодаря дублю Лионеля Месси одолел на выезде «Колорадо» (3:2).

В ночь на воскресенье «Атланта » Алексея Миранчука потерпела поражение от «Нэшвилла» (0:2).

МЛС. Регулярный чемпионат 18 апреля 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум Атланта Юнайтед Завершен 0 - 2 0.61 xG 1.93 Нэшвилл Матч окончен 90’ +1’ Abdul Shakur Mohammed

84’ Касем Abdul Shakur Mohammed 84’ Нахар Бейкер-Уайтинг Латте-Лат Тогаси 82’ Ойос 76’ Торрес Лобжанидзе 74’ Cooper Wyatt Sanchez Пико 68’ Elías de Jesús Báez Sotelo Амадор 68’ 66’ Тагсет Язбек 61’ Эспиноса

56’ Мадригал Мьюл 2 тайм Перерыв Муюмба 45’ +1’ Атланта Юнайтед Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Муюмба, Галарса, Cooper Wyatt Sanchez, Торрес, Миранчук, Латте-Лат Запасные: Торрес, Edwards, Reilly, Хибберт, Беррокаль, Эрнандес, Elías de Jesús Báez Sotelo, Cooper Wyatt Sanchez, Латте-Лат 1 тайм Нэшвилл: Schwake, Ловитц, Воледзи, Паласиос, Нахар, Тагсет, Matthew James Corcoran, Касем, Эспиноса, Мухтар, Мадригал Запасные: Bauer, Акоста, Pacius, Касем, Мадригал, Maher, Нахар, Тагсет, Уиллис

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

