  • Бруну отдал 18-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри, де Брюйне и Озила, до рекорда – два паса
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал 18-й голевой пас в нынешнем сезоне АПЛ. 

Португалец ассистировал Матеусу Кунье в матче с «Челси» (1:0, перерыв) в 33-м туре. 

Бруну повторил результат Сеска Фабрегаса (18 передач в сезоне-2014/15), Фрэнка Лэмпарда (в сезоне-2004/05), Кевина де Брюйне (в сезоне-2016/17) и Мохамеда Салаха (в сезоне-2024/25). 

Больше ассистов за сезон АПЛ было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20) и Месута Озила (19 в сезоне-2015/16). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
у Бруну коэффициент должен быть 1,5 учитывая уровень партнёров)
Обойдет всех по ассистам в АПЛ Бруну - заслуживает, по-настоящему классный игрок у МЮ, повезло клубу с португальцем)
Чет до слез прям xD
Идет на вечный рекорд Бруныч.
Представляете, если бы это было в сильнейшем МЮ?)
Тут сложно рассуждать. В праймовом системном МЮ Ферги он бы не получал столько свободы с мячом
У одного Бруну ассистов ровно столько же, сколько у 2 и 3 места рейтинга вместе взятых ) Обычные будни португальского волшебника )
Ну что, пацаны, получит Бруну MVP АПЛ в этом году, как думаете? По-моему заслужил
Недооценённый игрок
Пашет всю дорогу
Определенно заслужил
Должен, а кто кроме него? Габриэл, Холланд, Собослаи, Райс, Сака, Семеньо. Никто же не дотягивает до него в этом сезоне.
Помнится Кевин с Озилом очень быстро набили стату за первую половину сезона, а под конец вообще не шло. Бруно же держит планку весь сезон без каких-либо скачков
Наоборот, в первой половине, пока играл опорника, Бруну мало передач отдал
Да, так бы уже под 30 было
И в завершителях у него не Дрогба, Агуэро, Жиру!
Ну с Жиру ты, конечно, перегнул) Но в целом согласен
Да ладно, Жиру очень хороший форвард, которого во много не заслуженно хейтели
Ещё 3 и рекорд падет, вполне реально)
Должен успеть

Перес, не спи
Факс в студию
Пускай Беллингем пасы раздает
Контракт до 2027 +1.
Так что 100млн.фунтов вынь да положи
До рекорда 3 паса, а не 2
Теперь вся команда должна играть на Бруну, чтобы португалец не только сравнялся, но и стал абсолютным рекордсменом АПЛ по ассистам.
