Бруну отдал 18-й ассист в сезоне АПЛ. Больше было только у Анри, де Брюйне и Озила, до рекорда – два паса
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отдал 18-й голевой пас в нынешнем сезоне АПЛ.
Португалец ассистировал Матеусу Кунье в матче с «Челси» (1:0, перерыв) в 33-м туре.
Бруну повторил результат Сеска Фабрегаса (18 передач в сезоне-2014/15), Фрэнка Лэмпарда (в сезоне-2004/05), Кевина де Брюйне (в сезоне-2016/17) и Мохамеда Салаха (в сезоне-2024/25).
Больше ассистов за сезон АПЛ было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20) и Месута Озила (19 в сезоне-2015/16).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
