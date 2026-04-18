У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах

«Челси» проиграл 6 из 7 последних матчей.

Сегодня команда Лиэма Росеньора уступила «Манчестер Юнайтед » со счетом 0:1 в 33-м туре АПЛ . В семи последних играх лондонцы одержали лишь одну победу – над «Порт Вейл» в 1/4 финала Кубка Англии (7:0).

Также на этом отрезке «синие» потерпели 6 поражений с общим счетом 2:16.

21 апреля «Челси » встретится с «Брайтоном» в 34-м туре чемпионата Англии.