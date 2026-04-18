  • У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах
У «Челси» 6 поражений с общим счетом 2:16 и победа над «Порт Вейл» (7:0) в 7 последних матчах

У «Челси» 6 поражений в 7 последних матчах.

«Челси» проиграл 6 из 7 последних матчей. 

Сегодня команда Лиэма Росеньора уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в 33-м туре АПЛ. В семи последних играх лондонцы одержали лишь одну победу – над «Порт Вейл» в 1/4 финала Кубка Англии (7:0).

Также на этом отрезке «синие» потерпели 6 поражений с общим счетом 2:16. 

21 апреля «Челси» встретится с «Брайтоном» в 34-м туре чемпионата Англии. 

Что делать с Челестини?1483 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛиэм Росеньор
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Эх не получится нетфликсу снять фильм про росеньора ,результаты не те
Ответ Старик Стариканов
Эх не получится нетфликсу снять фильм про росеньора ,результаты не те
Снимут драму, как чёртовы расисты не давали гению поставить свой футбол
Шикарно, шикарно, давайте больше физруков у руля
Ответ Юлия Закаблукова
Шикарно, шикарно, давайте больше физруков у руля
Комментарий скрыт
тем не менее среди болельщиков Челси существуют пациенты, которые считают что чёрного Тудора убирать не нужно
Ответ Travis Henderson
тем не менее среди болельщиков Челси существуют пациенты, которые считают что чёрного Тудора убирать не нужно
Так и в руководстве такие есть. Чтобы они его убрали команде нужно превратиться в посмешище на уровне ЧШ, иначе не уволят.
Ответ Travis Henderson
тем не менее среди болельщиков Челси существуют пациенты, которые считают что чёрного Тудора убирать не нужно
Зато чёрный стендапер красивые интервью раздаёт, всё-таки нейтив спикер как никак
МЮ с центром защиты Хейвен-Мазрауи выиграл всухую🤣🤣🤣
Ответ Александр Колосов
МЮ с центром защиты Хейвен-Мазрауи выиграл всухую🤣🤣🤣
Хейвэн. Хейсен в Реале
Ответ Sasha-1992
Хейвэн. Хейсен в Реале
Да, разумеется, исправил
Благодаря багажу Марески,Челси не борется за выживание с курами
Ждём через пару лет дерби Тоттенхэм Челси в Шипе. Два тактических гика Чёрный и Итальянский Поттер будет выяснять отношения 😆
Боженька 3 апреля накануне игры против Порт Вейла пришел на Стамфорд Бридж и обратился к Челси: Вижу дела у вас идут неважно, но я услышал ваши молитвы и молитва болельщиков: Дарю вам на все игры в апреле 7 голов, расходуйте их экономно.

В Челси такие: ОКЕЕЕЙ
Получается в среднем гол за матч
Но есть нюанс
шикарный просто тренер у Челси!!!))
Ответ Re mix
шикарный просто тренер у Челси!!!))
Да все норм, игроки завтра утром Лего пособирают, развеются
Ответ Re mix
шикарный просто тренер у Челси!!!))
Великолепный.
Понимаете, не каждый день можно увидеть такого блестящего тренера.
Челси повезло.
И он симпатичный, хорошо одевается.
Челси понравилось играть в Лиге Конференций, видимо, хотят туда вернуться.
