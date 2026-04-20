Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» не забили

В АПЛ прошли матчи 33-го тура.

В 33-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Челси» (1:0).

В воскресенье «Ливерпуль» в дерби одолел «Эвертон» (2:1), «Манчестер Сити» выиграл домашний матч у «Арсенала» (2:1).

Премьер-лига Англия (АПЛ). 33 тур
20 апреля 19:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
0 - 0
0.75xG0.66
Вест Хэм
Матч окончен
Муньос
90’
+2’
90’
+2’
Диуф
84’
Кастельянос   Канте
Джонсон   Девенни
78’
75’
Пабло   Уилсон
Хьюз   Камада
59’
Ларсен   Матета
59’
Пино   Сарр
59’
2тайм
Перерыв
Джонсон
21’
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Пино, Джонсон, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Ларсен
Запасные: Бенитес, Риад, Камада, Кардинес, Сарр, Клайн, Девенни, Соса, Матета
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Уан-Биссака, Магасса, Траоре, Поттс, Ареоля, Тодибо, Скарлз, Канте, Уилсон
Подробнее
18 апреля 11:30, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Завершен
0 - 0
1.51xG0.76
Фулхэм
Матч окончен
81’
Кэрни   Бобб
81’
Сессеньон   Робинсон
67’
Родриго Муниз   Хименес
67’
Смит-Роу   Кинг
2тайм
Перерыв
43’
Ивоби   Чуквуэзе
6’
Лукич
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Стивенсон, Бентт, Нелсон, Хики, Пиннок, Шилд, Айер, Донован, Вальдимарссон
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Кастань, Кэрни, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Чуквуэзе, Рид, Кинг, Лекомт, Робинсон, Бобб, Берге, Диоп, Хименес
Подробнее
18 апреля 14:00, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
3 - 0
2.8xG0.56
Вулверхэмптон
Матч окончен
Джастин
90’
+12’
Калверт-Льюин   Нмеча
90’
+6’
Танака   Лонгстафф
90’
+6’
Гудмундссон   Родон
90’
+6’
  Калверт-Льюин
90’
+5’
90’
+3’
Уго Буэно
Ааронсон   Груев
78’
75’
Крейчи   Хван Хи Чхан
Ааронсон
73’
Окафор   Ньонто
67’
67’
Белльгард   Гомеш
57’
Эдвардс
46’
Тшатшуа   Лима
2тайм
Перерыв
38’
Гомес   Мане
  Окафор
20’
  Джастин
18’
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Буонанотте, Пиру, Родон, Лонгстафф, Груев, Нмеча, Борнаув, Ньонто
1тайм
Вулверхэмптон:
Бентли, Крейчи, Гомеш, С. Буэно, Гомес, Белльгард, Уго Буэно, Гомес, Андре, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Брукс, Лима, Гомеш, Хван Хи Чхан, Арокодаре, Мане, Эдози, Меллер Вольф, Олагунджу
Подробнее
18 апреля 14:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
1 - 2
1.68xG3.06
Борнмут
Матч окончен
90’
+4’
Петрович
89’
Тавернье   Тот
89’
Эванилсон   Унал
Тонали   Вольтемаде
86’
85’
  Трюффер
82’
Скотт
Дж. Мерфи
80’
78’
Роша   Доук
Ботман
77’
Ливраменто   Берн
74’
  Осула
68’
66’
Крупи   Брукс
65’
Кристи   Адамс
Рэмзи   Бруно Гимараэс
62’
Эланга   Дж. Мерфи
62’
55’
Тавернье
52’
Кристи
Холл   Триппьер
46’
2тайм
Перерыв
32’
  Тавернье
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Рэмзи, Майли, Тонали, Барнс, Осула, Эланга
Запасные: Дж. Мерфи, Уиллок, А. Мерфи, Триппьер, Поуп, Бруно Гимараэс, Висса, Вольтемаде, Берн
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Брукс, Адамс, Доук, Смит, Адли, Унал, Диаките, Тот, Мандас
Подробнее
18 апреля 16:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм
Завершен
2 - 2
1.15xG0.91
Брайтон
Матч окончен
90’
+5’
  Рюттер
82’
Айяри   Костулас
Симонс
78’
  Симонс
77’
Галлахер   Бергвалль
76’
Удоджи   Спенс
76’
75’
Митома   де Кейпер
75’
Хиншелвуд   О`Райли
75’
Уэлбек   Рюттер
Бентанкур   Пальинья
67’
Данзо
65’
Коло-Муани   Тель
57’
Биссума   Грэй
57’
Де Дзерби
53’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Митома
  Порро
39’
37’
Виффер
Биссума
34’
20’
Гомес   Митома
Тоттенхэм
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Биссума, Бентанкур, Галлахер, Симонс, Соланке, Коло-Муани
Запасные: Остин, Спенс, Ришарлисон, Дрэгушин, Грэй, Тель, Пальинья, Бергвалль, Мэддисон
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Айяри, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Игор Жулио, Балеба, Стил, Велтман, Митома, Рюттер, де Кейпер, О`Райли, Костулас
Подробнее
18 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
0 - 1
1.61xG0.29
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
90’
+4’
Майну
90’
+1’
Маунт
Фернандес   Лавия
88’
87’
Мбемо   Зиркзе
Фофана   Чалоба
81’
Гюсто   Ачимпонг
81’
81’
Матеус Кунья   Маунт
80’
Шешко   Диалло
2тайм
Перерыв
43’
  Матеус Кунья
Хато
39’
25’
Матеус Кунья
Эстевао   Гарначо
16’
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Палмер, Эстевао, Делап
Запасные: Ачимпонг, Сантос, Гарначо, Лавия, Шерман-Лоу, Чалоба, Гиу, Эссугу, Адарабиойо
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Маласиа, Флетчер, Зиркзе, Байындыр, Диалло, Маунт, Туэйтс, Угарте, Лейси
Подробнее
19 апреля 13:00, Хилл Дикинсон
Эвертон
Завершен
1 - 2
0.82xG1.47
Ливерпуль
Матч окончен
Гарнер
90’
+12’
90’
+10’
  ван Дейк
Брэнтуэйт   Кин
87’
86’
Робертсон   Керкез
84’
Гакпо   Фримпонг
84’
Виртц   Мак Аллистер
Макнил   Джордж
80’
Бету   Барри
73’
72’
Исак   Нгумоа
58’
Мамардашвили   Вудмен
  Бету
54’
2тайм
Перерыв
29’
  Салах
Пикфорд
22’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Паттерсон, Кин, Рель, Алькарас, Барри, Трэверс, Джордж, Диблинг, Ироэгбунам
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Исак
Запасные: Ньони, Кьеза, Нгумоа, Вудмен, Керкез, Фримпонг, Печи, Мак Аллистер
Подробнее
19 апреля 13:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
4 - 3
2.68xG1.77
Сандерленд
Матч окончен
Онана
90’
+8’
90’
+8’
Бэллард
90’
+5’
Мукиеле
  Абрахам
90’
+3’
87’
  Изидор
86’
  Хьюм
84’
Бробби   Изидор
Макгинн   Санчо
80’
Уоткинс   Абрахам
80’
Матсен   Динь
70’
Баркли   Буэндиа
70’
66’
Садики
63’
Рейнилду   Хьюм
63’
Ригг   Тальби
63’
Альдерете   Бэллард
  Роджерс
46’
2тайм
Перерыв
  Уоткинс
36’
9’
  Ригг
  Уоткинс
2’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Баркли, Макгинн, Роджерс, Уоткинс
Запасные: Бизот, Абрахам, Бэйли, Линделеф, Дуглас Луис, Богарде, Санчо, Буэндиа, Динь
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, О`Нин, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Диарра, Ригг, Бробби
Запасные: Серкин, Джонс, Бэллард, Хьюм, Тальби, Майенда, Эльборг, Гертрюйда, Изидор
Подробнее
19 апреля 13:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
4 - 1
1.42xG0.33
Бернли
Матч окончен
  Игор Жезус
90’
+8’
Гиббс-Уайт   Домингес
89’
Хатчинсон   Морато
88’
84’
Флемминг   Броя
83’
Энтони   Тшауна
83’
Флорентину   Лоран
80’
Уокер
  Гиббс-Уайт
77’
Вуд   Йейтс
76’
76’
Угочукву   Бруун Ларсен
75’
Флорентину
  Гиббс-Уайт
69’
64’
Эдвардс   Фостер
  Гиббс-Уайт
62’
Баква   Игор Жезус
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Флемминг
Мурилло   Жаир Кунья
42’
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Баква, Вуд
Запасные: Жаир Кунья, Авонийи, Домингес, Ортега, Морато, Йейтс, Макати, Нетц, Игор Жезус
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Флорентину, Уорд-Проуз, Энтони, Угочукву, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Уоррелл, Хамфрис, Бруун Ларсен, Ндайишимийе, Лоран, Фостер, Броя, Вайсс, Тшауна
Подробнее
19 апреля 15:30, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
2 - 1
1.4xG1.51
Арсенал
Матч окончен
Семеньо   Аке
90’
+6’
Родри Эрнандес   Нико Гонсалес
88’
Доку   Савиньо
88’
Шерки   Фоден
85’
Гвардиола
84’
84’
Субименди   Дьокереш
83’
Габриэл
Холанд
83’
74’
Москера   Уайт
74’
Эзе   Троссард
  Холанд
65’
Гехи
60’
46’
Мадуэке   Мартинелли
2тайм
Перерыв
36’
Москера
18’
  Хавертц
  Шерки
16’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Нико Гонсалес, Мармуш, Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аит-Нури, Фоден, Савиньо
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Хавертц, Мадуэке
Запасные: Габриэл Жезус, Мартинелли, Аррисабалага, Уайт, Льюис-Скелли, Нергор, Доуман, Дьокереш, Троссард
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Артете надо на мужика играть на победу, но он по-любому выйдет катать ничью, за что его и накажут.
Ответ ra1n
Артете надо на мужика играть на победу, но он по-любому выйдет катать ничью, за что его и накажут.
Во что бы он завтра не играл, всё равно проиграет тут без вариантов
Ответ ra1n
Артете надо на мужика играть на победу, но он по-любому выйдет катать ничью, за что его и накажут.
Как в воду глядел... Битва экстрасенсов по тебе плачет 😏
Симонса можно поздравить с трофеем ричарлисона, такое бурное празднование было после гола
Ответ kunaguero
Симонса можно поздравить с трофеем ричарлисона, такое бурное празднование было после гола
Ага. Тоже удивился. Будто Лигу чемпионов выиграли
Ответ kunaguero
Симонса можно поздравить с трофеем ричарлисона, такое бурное празднование было после гола
О, полиция по празднованию голов , обожаю
А помните, как нам говорили, что гунеров не тащат к титулу судьи?
Что это, если не красная для Габриэля за то, что боднул головой?
А за его мерзкие захваты, тычки его нужно удалять в 1 тайме каждого матча.

Самый мерзкий игрок АПЛ с отрывом.
Ответ Proper Chels
А помните, как нам говорили, что гунеров не тащат к титулу судьи? Что это, если не красная для Габриэля за то, что боднул головой? А за его мерзкие захваты, тычки его нужно удалять в 1 тайме каждого матча. Самый мерзкий игрок АПЛ с отрывом.
А как же Ромеро?
Если канониры что-то не поменяют в игре, то Сити победит и уже точно не отпустит. Таких трат как у Артеты не было ни у Венгера, во времена которого клуб закрывал долг за Эмирейтс, ни у Эмери, которому не дали работать нормально. Но если Арсенал упустит все АПЛ и ЛЧ, то с тренером нужно прощаться, так как на следующий сезон будет тоже самое. Хотя даже если бы взяли АПЛ, я все равно за отставку Артеты. ИМХО. Всем хорошего футбола
Ответ Адекватный неадекват
Если канониры что-то не поменяют в игре, то Сити победит и уже точно не отпустит. Таких трат как у Артеты не было ни у Венгера, во времена которого клуб закрывал долг за Эмирейтс, ни у Эмери, которому не дали работать нормально. Но если Арсенал упустит все АПЛ и ЛЧ, то с тренером нужно прощаться, так как на следующий сезон будет тоже самое. Хотя даже если бы взяли АПЛ, я все равно за отставку Артеты. ИМХО. Всем хорошего футбола
Ёлки-палки, при чем здесь тренер? Играют-то футболисты. Три месяца назад Артету на руках носили, а как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки?
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, при чем здесь тренер? Играют-то футболисты. Три месяца назад Артету на руках носили, а как проиграли два-три матча – те же люди начинают его выкидывать. В чем он виноват, если на поле выходят игроки?
Ну по твоей логике тренер вообще ничего не решает? Я против Артеты с самого начала сезона. У Арсенала состав на порядок сильнее почти всех клубов АПЛ, а атакуют они почти хуже всех
В пердиве будет самый классный стадион всей Англии))
Против Арсенала на угловых нельзя толкаться?)
Ответ hikkikomori
Против Арсенала на угловых нельзя толкаться?)
Походу, у них индульгенция
Ответ hikkikomori
Против Арсенала на угловых нельзя толкаться?)
Игрок Арсенала заплакал - легитимная причина свистнуть фол. У Тоттенхэма так даже гол забирали
Сити 💪 забирайте своё.
Позорный трусливый автобус не должен брать титулы
Футболисту Арсенала надо наверное с кулака кому то в лицо дать чтобы его удалили. Хватит уже доминирующих пестиков постоянно тащить, они не особо хотят выигрывать АПЛ, это не их философия.
Ну это чемпионшип, морально добили их.
Габриэл и Инкапье ведут себя,как два гопоря из подворотни и ничего. Судьям максимально пофиг.
