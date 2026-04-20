Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» не забили

В АПЛ прошли матчи 33-го тура.
В 33-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Челси» (1:0).
В воскресенье «Ливерпуль» в дерби одолел «Эвертон» (2:1), «Манчестер Сити» выиграл домашний матч у «Арсенала» (2:1).
Чемпионат Англии
33-й тур
Кристал Пэлас
Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Пино, Джонсон, Митчелл, Лерма, Хьюз, Муньос, Ларсен
Запасные: Бенитес, Риад, Камада, Кардинес, Сарр, Клайн, Девенни, Соса, Матета
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Пабло, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Кастельянос
Запасные: Уан-Биссака, Магасса, Траоре, Поттс, Ареоля, Тодибо, Скарлз, Канте, Уилсон
Брентфорд
Келлехер, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Кайоде, Йенсен, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Стивенсон, Бентт, Нелсон, Хики, Пиннок, Шилд, Айер, Донован, Вальдимарссон
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Кастань, Кэрни, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Уилсон, Родриго Муниз
Запасные: Чуквуэзе, Рид, Кинг, Лекомт, Робинсон, Бобб, Берге, Диоп, Хименес
Лидс
Дарлоу, Стрейк, Бийол, Джастин, Окафор, Ааронсон, Гудмундссон, Танака, Ампаду, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Лукас Перри, Буонанотте, Пиру, Родон, Лонгстафф, Груев, Нмеча, Борнаув, Ньонто
Вулверхэмптон:
Бентли, Крейчи, Гомеш, С. Буэно, Гомес, Белльгард, Уго Буэно, Гомес, Андре, Тшатшуа, Армстронг
Запасные: Брукс, Лима, Гомеш, Хван Хи Чхан, Арокодаре, Мане, Эдози, Меллер Вольф, Олагунджу
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Ливраменто, Рэмзи, Майли, Тонали, Барнс, Осула, Эланга
Запасные: Дж. Мерфи, Уиллок, А. Мерфи, Триппьер, Поуп, Бруно Гимараэс, Висса, Вольтемаде, Берн
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Брукс, Адамс, Доук, Смит, Адли, Унал, Диаките, Тот, Мандас
Тоттенхэм
Кински, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Биссума, Бентанкур, Галлахер, Симонс, Соланке, Коло-Муани
Запасные: Остин, Спенс, Ришарлисон, Дрэгушин, Грэй, Тель, Пальинья, Бергвалль, Мэддисон
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Айяри, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Игор Жулио, Балеба, Стил, Велтман, Митома, Рюттер, де Кейпер, О`Райли, Костулас
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Палмер, Эстевао, Делап
Запасные: Ачимпонг, Сантос, Гарначо, Лавия, Шерман-Лоу, Чалоба, Гиу, Эссугу, Адарабиойо
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Маласиа, Флетчер, Зиркзе, Байындыр, Диалло, Маунт, Туэйтс, Угарте, Лейси
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Паттерсон, Кин, Рель, Алькарас, Барри, Трэверс, Джордж, Диблинг, Ироэгбунам
Ливерпуль:
Мамардашвили, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Исак
Запасные: Ньони, Кьеза, Нгумоа, Вудмен, Керкез, Фримпонг, Печи, Мак Аллистер
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Баркли, Макгинн, Роджерс, Уоткинс
Запасные: Бизот, Абрахам, Бэйли, Линделеф, Дуглас Луис, Богарде, Санчо, Буэндиа, Динь
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, О`Нин, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Ле Фе, Диарра, Ригг, Бробби
Запасные: Серкин, Джонс, Бэллард, Хьюм, Тальби, Майенда, Эльборг, Гертрюйда, Изидор
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Баква, Вуд
Запасные: Жаир Кунья, Авонийи, Домингес, Ортега, Морато, Йейтс, Макати, Нетц, Игор Жезус
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Флорентину, Уорд-Проуз, Энтони, Угочукву, Эдвардс, Флемминг
Запасные: Уоррелл, Хамфрис, Бруун Ларсен, Ндайишимийе, Лоран, Фостер, Броя, Вайсс, Тшауна
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Аке, Нико Гонсалес, Мармуш, Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аит-Нури, Фоден, Савиньо
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Москера, Райс, Субименди, Эдегор, Эзе, Хавертц, Мадуэке
Запасные: Габриэл Жезус, Мартинелли, Аррисабалага, Уайт, Льюис-Скелли, Нергор, Доуман, Дьокереш, Троссард
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что это, если не красная для Габриэля за то, что боднул головой?
А за его мерзкие захваты, тычки его нужно удалять в 1 тайме каждого матча.
Самый мерзкий игрок АПЛ с отрывом.
Позорный трусливый автобус не должен брать титулы