Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме
Вингер «Челси» Эстевао получил травму в игре с «Манчестер Юнайтед».
Команды проводят матч в рамках 33-го тура АПЛ (0:0, первый тайм). На 13-й минуте игрок лондонцев бежал к воротам соперника с мячом и пробил – мяч поймал вратарь Сенне Ламменс. В этом эпизоде Эстевао повредил ногу.
Эстевао был заменен и сразу ушел в подтрибунное помещение. Вместо него на поле вышел Алехандро Гарначо.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
уже не смешно,честно сказать
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем