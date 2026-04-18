Эстевао получил травму в матче с «МЮ». Вингера «Челси» заменили в 1-м тайме

Эстевао получил травму в матче с «Манчестер Юнайтед».

Вингер «Челси » Эстевао получил травму в игре с «Манчестер Юнайтед ».

Команды проводят матч в рамках 33-го тура АПЛ (0:0, первый тайм). На 13-й минуте игрок лондонцев бежал к воротам соперника с мячом и пробил – мяч поймал вратарь Сенне Ламменс. В этом эпизоде Эстевао повредил ногу.

Эстевао был заменен и сразу ушел в подтрибунное помещение. Вместо него на поле вышел Алехандро Гарначо .

