У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»

Хавбек «Динамо» Рубенс сломал лодыжку.

Напомним, бразильский футболист получил травму , подвернув ногу во время матча с «Пари НН » в 25-м туре Мир РПЛ (1:1). Он не мог наступать на ногу – врачи унесли его в раздевалку на плечах.

Как пишет «Матч ТВ », Рубенс покидал стадион в Нижнем Новгороде на коляске.

В протоколе матча назван характер повреждения игрока со слов главного врача «Динамо» Михаила Бутовского: «Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава».