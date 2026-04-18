У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»
Стал известен диагноз полузащитника «Динамо» Рубенса Диаса.
Напомним, бразильский футболист получил травму, подвернув ногу во время матча с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1). Он не мог наступать на ногу – врачи унесли его в раздевалку на плечах.
Как пишет «Матч ТВ», Рубенс покидал стадион в Нижнем Новгороде на коляске.
В протоколе матча назван характер повреждения игрока со слов главного врача «Динамо» Михаила Бутовского: «Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
И это главный игрок в центре поля "Динамо"