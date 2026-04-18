У Рубенса перелом наружной лодыжки правой голени. Хавбек «Динамо» на коляске покидал стадион после матча с «Пари НН»

Хавбек «Динамо» Рубенс сломал лодыжку.

Стал известен диагноз полузащитника «Динамо» Рубенса Диаса.

Напомним, бразильский футболист получил травму, подвернув ногу во время матча с «Пари НН» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1). Он не мог наступать на ногу – врачи унесли его в раздевалку на плечах.

Как пишет «Матч ТВ», Рубенс покидал стадион в Нижнем Новгороде на коляске. 

В протоколе матча назван характер повреждения игрока со слов главного врача «Динамо» Михаила Бутовского: «Перелом наружной лодыжки правой голени, оказана компрессионная циклическая криотерапия, иммобилизация правого голеностопного сустава».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
травмы
премьер-лига Россия
Рубенс Диас
Динамо Москва
Михаил Бутовский
Пари НН
Матч ТВ
Жесть...

И это главный игрок в центре поля "Динамо"
Жуть просто… теперь вся надежда что Чавес хоть на пол игры сможет выйти
К следующему сезону будет здоров, в этом всё. Выздоравливай! Очень жаль, не повезло.😔
Вот беда то(((( Здоровья парню.
Выбыл на полгода. Теперь точно хорошего опорника брать надо.
Рекомендуем
Главные новости
Гендиректор «Спартака» о санкциях против «Лукойла»: «Болельщики могут не волноваться. Мы все больше увеличиваем коммерческую деятельность»
58 минут назад
Неприличный жест Кордобы, Россия может сыграть с Буркина-Фасо, пневмония у Кузнецова, «Зенит» и «Спартак» больше всех тратят на зарплаты в РПЛ, Тарасову выписали из больницы и другие новости
сегодня, 06:05
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», в среду «Ман Сити» сыграет с «Бернли», в субботу «Арсенал» – с «Ньюкаслом»
сегодня, 05:58
Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Комо» в ответном матче, «Аталанта» сыграет с «Лацио» в среду
сегодня, 05:24
Модрич в 14-й раз признан игроком года в Хорватии, подряд – в 10-й раз
сегодня, 04:58Фото
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», в среду «Зенит» сыграет с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
сегодня, 04:21
Ямаль о Месси: «Легенда не только футбола, но и всего спорта. Надеюсь пойти по его стопам»
сегодня, 04:00
Игровая – новый раздел на Спортсе‘’ с нашими тестами и играми! Выбирайте любимый жанр
сегодня, 03:50
«Гениальный ход Семака. Мало кто в РПЛ влияет на результат, меняя двух игроков сборной Бразилии и Вендела, выпуская молодых». Пятибратов о матче с «Махачкалой»
сегодня, 03:15
Силкин о назначении Карасева на матч «Динамо»: «Зачем это делать, зная недавнюю историю их взаимодействия? Странное решение»
сегодня, 01:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1 минуту назад
«Брайтон» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
15 минут назад
Степашин о будущем Гусева: «Динамо» важно победить в Кубке. Осталось выиграть два матча»
27 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Шабаб Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
40 минут назад
Кубок Франции. 1/2 финала. «Ланс» против «Тулузы», «Страсбур» сыграет с «Ниццей» в среду
сегодня, 06:24
ЦСКА – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
сегодня, 06:12
Гендиректор «Спартака» о Карседо: «Он действительно весь-весь в работе, живет в этом и понимает, куда мы двигаемся»
сегодня, 05:39
«Сочи» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 05:10
Кузнецов о ЦСКА: «Почему бы не дать шанс российскому тренеру? Вряд ли с Васей Березуцким проиграли бы столько матчей»
сегодня, 04:36
Семшов о «Спартаке»: «Хорошие шансы на бронзу. Конкуренты начали терять очки»
сегодня, 03:44
