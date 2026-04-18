Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поздравил клуб со 104-летием.
«Хочется пожелать, чтобы клуб прогрессировал, и команда выигрывала. Тогда болельщики будут довольны.
Дом Зингера окрасили в цвета «Спартака»? Хорошо. Думаю, в Санкт-Петербурге много спартаковских болельщиков», – сказал Дасаев.
Что делать с Челестини?2621 голос
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню, как-то, вывесил сушиться на балкон полотенце с ромбом, выхожу покурить (тогда я ещё курил), а внизу человек 10-ть стоят в голубых шарфах, увидели меня, давай орать, чтобы спускался))) Соседи вызвали наряд, тогда ещё, милиция была вроде.
Ко мне, потом ещё участковой приходил, попросил не провоцировать граждан)))
Пресс-служба красно-белых публично поблагодарила Санкт-Петербург, опубликовав ролик, на котором, в частности, есть кадры с проекцией в честь "Спартака".
Однако, в Доме книги пояснили, что никакой «спартаковской расцветки» не было, а всё это — проделки искусственного интеллекта.
За что купил...как говорится.