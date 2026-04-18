Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»

Дасаев высказался о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака».

Бывший голкипер «Спартака » Ринат Дасаев поздравил клуб со 104-летием.

«Хочется пожелать, чтобы клуб прогрессировал, и команда выигрывала. Тогда болельщики будут довольны.

Дом Зингера окрасили в цвета «Спартака»? Хорошо. Думаю, в Санкт-Петербурге много спартаковских болельщиков», – сказал Дасаев.