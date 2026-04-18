  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дасаев о том, что дом Зингера окрасили в цвета «Спартака» по случаю 104-летия клуба: «Хорошо. В Петербурге много спартаковских болельщиков, думаю»
Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поздравил клуб со 104-летием. 

«Хочется пожелать, чтобы клуб прогрессировал, и команда выигрывала. Тогда болельщики будут довольны.

Дом Зингера окрасили в цвета «Спартака»? Хорошо. Думаю, в Санкт-Петербурге много спартаковских болельщиков», – сказал Дасаев. 

Что делать с Челестини?2621 голос
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Дасаев
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жил несколько лет в Питере. Учился в институте в 2010 году. Однокурсники знали, что я за Спартак, и мы вместе часто гоняли на Петровский, очень атмосферно. КБ в Питере тоже хватает. Но, к сожалению, нежелательно ходить в символике любимого клуба, очень много "отморозоков".
Помню, как-то, вывесил сушиться на балкон полотенце с ромбом, выхожу покурить (тогда я ещё курил), а внизу человек 10-ть стоят в голубых шарфах, увидели меня, давай орать, чтобы спускался))) Соседи вызвали наряд, тогда ещё, милиция была вроде.
Ко мне, потом ещё участковой приходил, попросил не провоцировать граждан)))
Ответ ArtMen
- Спускайся! Мы одни и ты один.
Ответ ArtMen
хорошо, что уточнили, что тогда ещё курили, а то мы переживали, что до сих пор курите
Никто дом Зингера не выкрашивал и не подсвечивал в цвета Спартака, это безответственное враньё. Телеграм канал Спартака сгенерировал картинку при помощи ИИ и выдал в эфир как действительность.
Ответ Архитектор Мендисабаль
Да даже если бы это было всё взаправду, это лишний раз продемонстрировало бы, насколько современный Спартак и его болельщики "не закомплексованы" по отношению к Зениту(перед НГ думают о Зените, на свой ДР думают о Зените, в любой непонятной ситуации опять вспоминают про Зенит)😏
А можно фото. Я болельщик Спартака с 45- летним стажем. Сегодня был и рядом и внутри дома Зингера. Ужинал на втором этаже дома книги. Никаких цветов не видел. Покажите. Очень хочу увидеть.
Ответ nauchka
https://sakhapress.ru/wp-content/uploads/2026/04/P2siCVdlPc.jpg

Пресс-служба красно-белых публично поблагодарила Санкт-Петербург, опубликовав ролик, на котором, в частности, есть кадры с проекцией в честь "Спартака".

Однако, в Доме книги пояснили, что никакой «спартаковской расцветки» не было, а всё это — проделки искусственного интеллекта.
За что купил...как говорится.
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
А еще был видос, как Чак Норрис Дарту Вейдеру навалял. Ринат Файзрахманович, как вам?
Главная тема обсуждения в Питере было или не было 🤣🤣🤣уже смешно 🤣🤣🤣Питерские бедолаги отбиваются 🤣🤣🤣🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
