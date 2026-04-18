Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги игры с «Динамо» в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).
– Насколько вы довольны результатом матча?
– Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок [для соперника]. Банальность, которая нас подводит.
Один прекрасный человек, который сегодня судил матч [Андрей Прокопов], нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше, – сказал Шпилевский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’‘
3 комментария
команду и тренера можно поздравить .В последних играх есть и интересные комбинации и воля к Победе.Хотелось бы видеть Нижний Новгород в высшей лиге и на следующий год.
Если бы все слабые команды (коим НН и является) играли в такой симпатичный футбол, что и чемпионат был бы интереснее. Шпилевский крутой тренер💪
Да там,в РПЛ, все дяди со свистульками ,,ПРЕКРАСНЫЕ,,Людьми их трудно назвать. Субъекты.
