Шпилевский об 1:1 с «Динамо»: «Один прекрасный человек, который судил матч, усложнил нам игру. Ребята из «Пари НН» показали огромнейший характер»

Шпилевский о ничьей с «Динамо»: один прекрасный человек усложнил нам игру.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский подвел итоги игры с «Динамо » в 25-м туре Мир РПЛ (1:1).

– Насколько вы довольны результатом матча?

– Нам сейчас каждое очко важно, потому, конечно, доволен результатом. Но недоволен тем, как гол пропустили. Считаю, что это опять был подарок [для соперника]. Банальность, которая нас подводит.

Один прекрасный человек, который сегодня судил матч [Андрей Прокопов], нам усложнил игру. Но ребята показали огромнейший характер, спасибо им за это. Доволен, что вытерпели до конца. Двигаемся дальше, – сказал Шпилевский.