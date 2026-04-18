«МЮ» обыграл «Челси» на выезде – 1:0. Кунья забил с паса Бруну

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси».

«Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в 33-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Матеус Кунья забил единственный гол на 43-й минуте с паса Бруну Фернандеша.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 33 тур
18 апреля 19:00, Стэмфорд Бридж
Челси
0 - 1
1.61xG0.29
Манчестер Юнайтед
Майну
90’
+1’
Маунт
Фернандес   Лавия
88’
87’
Мбемо   Зиркзе
Фофана   Чалоба
81’
Гюсто   Ачимпонг
81’
81’
Матеус Кунья   Маунт
80’
Шешко   Диалло
43’
  Матеус Кунья
Хато
39’
25’
Матеус Кунья
Эстевао   Гарначо
16’
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Палмер, Эстевао, Делап
Запасные: Шерман-Лоу, Гиу, Адарабиойо, Эссугу, Гарначо, Чалоба, Ачимпонг, Лавия, Сантос
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Маласиа, Угарте, Флетчер, Лейси, Туэйтс, Байындыр, Маунт, Зиркзе, Диалло
Что делать с Челестини?1482 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Если МЮ с парой центральных Хевен-Мазрауи выиграет это матч, это будет полное деклассирование Челси
Ответ Александр Колосов
Этот Челси влетает Эвертону без вариантов, про какое деклассирование вообще может идти речь))
Ответ Александр Колосов
Деклассирование успешно завершено.
Весь сезон АПЛ нужен был ради дуэли Гарначо vs. Далот
Ответ Артём Мироненко
Можно завершить Апл уже шас
Ответ Артём Мироненко
Далот смолес виктори !
И вот какого фига Месси выше Фернандеша в списках претендентов на ЗМ за 2026 год? Что бы он там ни делал в МЛС, как это можно сопоставить с тем, что творит Бруно в АПЛ? И ведь самое грустное то, что если сейчас летом Португалия возьмет ЧМ — ЗМ по-любому дадут Роналду, а не Бруно. Вот как это работает?
Ответ Street Fighter
ЗМ не отдадут Роналду в этом сезоне, что за бред?)
Ответ Street Fighter
Комментарий скрыт
Россеньору лучше в актера переквалифицироваться, будет во всяких низкосортный американских комедиях играть политкорректную роль черного гея. Идеально подходит.
Ответ Mmmm Aaaaa
А я всё думал как описать его внешность, идеально))
Ответ Mmmm Aaaaa
Ору, вот ты выдал 🤣🔥
гавначчо - это какой-то жуткий симбиоз пикового даунинга и резиуана мирзова
Ответ Dima91Caps
ты идеально описал этот трансформер
Ответ Dima91Caps
Даунинг да) жуть та еще была
Да тут хоть кого купи такому тренеру разницы не будет. У МЮ нет защитников в заявке и все что родил сеньорик это 0.4 Xg
Маунт играет за синих, Гарнача за красных, все довольны
Ответ Любезный Коссутий
👍
7 тайм подряд без забитых от Челси. Явно нужно ещё интервью про поддержку Чёрного Поттера от янки
Лучшие левые вингеры в истории Челси:
1. Мудрик
2. Гарнача
3. Азар
Ответ Noken
Стерлинг на зп ?
Ответ Noken
🤣🤣🤣
Бруно MVP сезона в АПЛ 100%
Ответ Бенисио Дель Пьеро
с большим отрывом, учитываая значимость для клуба
