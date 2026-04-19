Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова встречается с «Лионом», «Монако» Головина сыграл вничью с «Осером»

Во Франции проходят матчи 30-го тура Лиги 1 сезона-2025/26.
В пятницу «Ланс» дома одержал волевую победу над «Тулузой» (3:2) в 30-м туре Лиги 1.
В субботу «Марсель» на выезде проиграл «Лорьяну» (0:2), «Лилль» и «Ницца» сыграли вничью (0:0).
В воскресенье «Монако» Александра Головина дома сыграл вничью с «Осером» (2:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова встречается на своем поле с «Лионом».
Чемпионат Франции
30-й тур
Монако
Градецки, Фас, Закария, Керер, Фати, Аклиуш, Мависса Элеби, Бамба, Тезе, Диатта, Балогун
Запасные: Бамба, Кен, Кабрал, Туре, Фати, Дайер, Погба, Балогун, Тезе
Осер:
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Сеная, Негрель, Сьерральта, Оппегор, Намасо, Леон, Диуссе, Мара, Сиссоко
Мец
Си, Мбула, Йегбе, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Цитаишвили, Эн, Мбала, Диалло
Запасные: Диоп, Мбула, Йегбе, Фишер, Туре, Деменге, Диалло, Мбала
Париж:
Нкамбадьо, де Смет, Отавио, Коппола, Траоре, Матондо, Шерги, Колиошо, Кеббаль, Гори, Иммобиле
Запасные: Трапп, де Смет, Колиошо, Гори, Мбоу, Иконе, Траоре, Иммобиле, Мунеци
Страсбур
Пендерс, Хойсберг, Сиссе, Луиш, Мванга, Сабали, Ойеделе, Нанаси, Амо-Амейо, Яссин, Фофана
Запасные: Яссин, Бозе, Сабали, Нанаси, Фофана, Юнссон, Баич, Ойеделе, Беккер
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Шиманьски, Блас, Эмболо, Леполь
Запасные: Мукьеле, Шиманьски, Эмболо, Сейду, Аль-Тамари, Силистри, Руо, До Марколино, Камара
Нант
Антони Лопеш, Мачадо, Коцца, Юссеф, Гильбер, Коклен, Лепенан, Ганаго, Сиссоко, Ассумани, Мохамед
Запасные: Эль-Араби, Коклен, Мохамед, Карлгрен, Авазьем, Радакович, Дукуре, Ганаго, Гирасси
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Зогбе, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Ле Гуэн, Дина-Эбимбе, Маецки, Канте, Маньетти, Диоп, Тузар, Гиндо
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Витинья, Бералдо, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Шевалье, Маркиньос, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дро Фернандес, Меюлю
Лион:
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мангаля, Мортон, Мера, Морейра, Эндрик
Запасные: Мангаля, Эндрик, Нарти, Мера, Яремчук, Дескам, Канго, Геззаль, Клюйверт
Ланс
Риссер, Масуаку, Сарр, Ганиу, Саид, Сотока, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Айдара, Саид, Агиляр, Масуаку, Сима, Сотока, Томассон, Фофана, Горжлен
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Кумбасса, Идальго, Гбоо, Каманси, Восса, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Восса, Коррейя да Силва, Виньоло, Деннум, Хауг, Бакуш, Азизи, Крессуэлл, Идальго
Лорьян
Мвого, Файе, Аджей, Меите, Йонгва, Кадью, Авом, Кацерис, Макенго, Пажи, Дьенг
Запасные: Дермэйн, Пажи, Дьенг, Семеду, Фадига, Кацерис, Сиба, Макенго, Камара
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Балерди, Павар, Гуири, Гринвуд, Абделли, Хейбьерг, Пайшао, Траоре, Обамеянг
Запасные: Абделли, де Ланге, Камиссоко, Гуири, Хейбьерг, Пайшао, Лаго, Обамеянг, Слимани
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Камара, Луар, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Сбаи, Питер
Запасные: Бамба, Зинга, Анен, Сбаи, Синате, Bané Diatta, Камара, Капель, Питер
Гавр:
Диав, Льорис, Секо, Санганте, Буфаль, Зуауи, Гурна-Дуат, Ндиайе, Дукуре, Сумаре, Саматта
Запасные: Буфаль, Гурна-Дуат, Ндиайе, Дукуре, Саматта, Загаду, Обугу, Мпаси, Кьереме
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Менье, Буадди, Андре, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Сантуш, Фернандес Пардо, Бодар, Вердонк, Эджума, Буадди, Феликс Коррейя, Мукау, Алессандро
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Ндомбеле, Абдул-Самед, Чо, Ваи
Запасные: Дюпе, Клосс, Ндомбеле, Чо, Ваи, Манцунга, Диоп, Абди, Бернардо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
