33

Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова встречается с «Лионом», «Монако» Головина сыграл вничью с «Осером»

Во Франции проходят матчи 30-го тура Лиги 1 сезона-2025/26.

В пятницу «Ланс» дома одержал волевую победу над «Тулузой» (3:2) в 30-м туре Лиги 1. 

В субботу «Марсель» на выезде проиграл «Лорьяну» (0:2), «Лилль» и «Ницца» сыграли вничью (0:0). 

В воскресенье «Монако» Александра Головина дома сыграл вничью с «Осером» (2:2), «ПСЖ» Матвея Сафонова встречается на своем поле с «Лионом». 

Чемпионат Франции 

30-й тур

Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 13:00, Луи II
Монако
Завершен
2 - 2
2.31xG0.76
Осер
Матч окончен
90’
+5’
Менса
Балогун   Бирет
88’
83’
Си
Фати   Головин
78’
Тезе   Кулибали
77’
73’
Синайоко
72’
Леон   Де Персен
68’
Намасо   Ахамада
68’
Сеная   Си
Закария
59’
  Балогун
59’
  Фати
56’
54’
Оппегор   Казимир
Бамба   Аденгра
46’
2тайм
Перерыв
33’
  Синайоко
11’
  Дануа
Аклиуш
7’
Монако
Градецки, Фас, Закария, Керер, Фати, Аклиуш, Мависса Элеби, Бамба, Тезе, Диатта, Балогун
Запасные: Бамба, Кен, Кабрал, Туре, Фати, Дайер, Погба, Балогун, Тезе
1тайм
Осер:
Леон, Менса, Око, Диоманде, Сеная, Дануа, Овусу, Оппегор, Намасо, Февр, Синайоко
Запасные: Сеная, Негрель, Сьерральта, Оппегор, Намасо, Леон, Диуссе, Мара, Сиссоко
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 15:15, Стад Сен-Симфорьен
Мец
Завершен
1 - 3
1.11xG1.41
Париж
Матч окончен
89’
  Кеббаль
88’
де Смет   Сангюи
88’
Колиошо   Кафаро
78’
Траоре   Камара
78’
Иммобиле   Жеббель
Деменге   Стамбули
75’
Мбала   Мишаль
75’
Йегбе   Пандор
74’
69’
  Отавио
66’
Гори   Маркетти
62’
Гори
Мбула   Сарр
57’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Кеббаль
Куао
38’
  Квилитая
31’
Диалло   Квилитая
30’
21’
  Гори
Мбула
13’
Мец
Си, Мбула, Йегбе, С. Сане, Куао, Деменге, Гбамен, Цитаишвили, Эн, Мбала, Диалло
Запасные: Диоп, Мбула, Йегбе, Фишер, Туре, Деменге, Диалло, Мбала
1тайм
Париж:
Нкамбадьо, де Смет, Отавио, Коппола, Траоре, Матондо, Шерги, Колиошо, Кеббаль, Гори, Иммобиле
Запасные: Трапп, де Смет, Колиошо, Гори, Мбоу, Иконе, Траоре, Иммобиле, Мунеци
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 15:15, Ля Мено
Страсбур
Завершен
0 - 3
0.76xG3.46
Ренн
Матч окончен
86’
Шиманьски   Забири
82’
Камара   Камара
Нанаси   Нубисси
82’
68’
Сейду   Нагида
68’
Эмболо   Сиссе
68’
Аль-Тамари   Норден
Яссин   Омобамиделе
57’
Сабали   Энсисо
57’
Ойеделе   Эль-Мурабет
57’
52’
  Аль-Тамари
50’
  Эмболо
Фофана   Годо
46’
2тайм
Перерыв
44’
Шиманьски
20’
  Леполь
Страсбур
Пендерс, Хойсберг, Сиссе, Луиш, Мванга, Сабали, Ойеделе, Нанаси, Амо-Амейо, Яссин, Фофана
Запасные: Яссин, Бозе, Сабали, Нанаси, Фофана, Юнссон, Баич, Ойеделе, Беккер
1тайм
Ренн:
Самба, Мерлен, Брассье, Аит Будлаль, Сейду, Аль-Тамари, Камара, Шиманьски, Блас, Эмболо, Леполь
Запасные: Мукьеле, Шиманьски, Эмболо, Сейду, Аль-Тамари, Силистри, Руо, До Марколино, Камара
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 15:15, Стад ля Божуар
Нант
Завершен
1 - 1
0.88xG0.3
Брест
Матч окончен
90’
+5’
  Шардонне
Антони Лопеш
90’
+4’
Ганаго   Акапандье
90’
+1’
78’
Маньетти   Мбуп
Мохамед   Аблин
77’
Халилходжич
69’
67’
Гиндо   Лала
67’
Дина-Эбимбе   Макалу
Ассумани
65’
Леру
56’
Коклен   Леру
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Дель Кастийо
41’
Гиндо
  Мохамед
9’
Нант
Антони Лопеш, Мачадо, Коцца, Юссеф, Гильбер, Коклен, Лепенан, Ганаго, Сиссоко, Ассумани, Мохамед
Запасные: Эль-Араби, Коклен, Мохамед, Карлгрен, Авазьем, Радакович, Дукуре, Ганаго, Гирасси
1тайм
Брест:
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Зогбе, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Дина-Эбимбе, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Ле Гуэн, Дина-Эбимбе, Маецки, Канте, Маньетти, Диоп, Тузар, Гиндо
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
19 апреля 18:45, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
1 - 2
2.88xG0.73
Лион
Матч окончен
Фабиан Руис
90’
+5’
  Кварацхелия
90’
+4’
85’
Мера   Камара
79’
Эндрик   Карабец
79’
Мангаля   Тессманн
Барколя   Фабиан Руис
72’
Люка Эрнандес
68’
Ли Кан Ин
65’
60’
Клюйверт   Хатебур
Меюлю   Ли Кан Ин
59’
Д. Дуэ   Кварацхелия
59’
Гонсалу Рамуш   Дембеле
59’
2тайм
Перерыв
Витинья   Заир-Эмери
39’
33’
Фонсека
Гонсалу Рамуш
33’
Бералдо
30’
Забарный
29’
18’
  Морейра
13’
Клюйверт
6’
  Эндрик
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Забарный, Хакими, Витинья, Бералдо, Меюлю, Барколя, Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ
Запасные: Гонсалу Рамуш, Д. Дуэ, Шевалье, Маркиньос, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Дро Фернандес, Меюлю
1тайм
Лион:
Грейф, Клюйверт, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз, Абнер, Мангаля, Мортон, Мера, Морейра, Эндрик
Запасные: Мангаля, Эндрик, Нарти, Мера, Яремчук, Дескам, Канго, Геззаль, Клюйверт
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
17 апреля 18:45, Болларт-Делелис
Ланс
Завершен
3 - 2
3.74xG0.38
Тулуза
Матч окончен
  Ганиу
90’
+1’
88’
Сауэр
Томассон   Булатович
85’
Масуаку   Байду
85’
76’
Восса   Сауэр
Сотока   Товен
72’
72’
Крессуэлл   Сидибе
  Томассон
67’
64’
Коррейя да Силва   Расселл-Роу
64’
Деннум   Металь
  Абдельхамид
61’
Саид   Сен-Максимен
55’
Фофана   Эдуар
55’
46’
Идальго   Диоп
2тайм
Перерыв
Масуаку
45’
28’
Мартинес Новель
17’
Гбоо
13’
  Кумбасса
6’
  Кассерес
Ланс
Риссер, Масуаку, Сарр, Ганиу, Саид, Сотока, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Фофана
Запасные: Айдара, Саид, Агиляр, Масуаку, Сима, Сотока, Томассон, Фофана, Горжлен
1тайм
Тулуза:
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Кумбасса, Идальго, Гбоо, Каманси, Восса, Кассерес, Деннум, Коррейя да Силва
Запасные: Восса, Коррейя да Силва, Виньоло, Деннум, Хауг, Бакуш, Азизи, Крессуэлл, Идальго
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
18 апреля 15:00, Стад дю Мустуа
Лорьян
Завершен
2 - 0
1.15xG1.87
Марсель
Матч окончен
90’
Веа
Пажи   Сумано
82’
Кацерис   Игор Силва
82’
76’
Обамеянг   Эль-Кадмири
76’
Хейбьерг   Вермерен
Дьенг   Тосин
75’
74’
Надир
Макенго   Абержель
69’
59’
Абделли   Надир
59’
Гуири   Нванери
  Дьенг
58’
57’
Павар
46’
Пайшао   Веа
2тайм
Перерыв
  Кацерис
28’
Лорьян
Мвого, Файе, Аджей, Меите, Йонгва, Кадью, Авом, Кацерис, Макенго, Пажи, Дьенг
Запасные: Дермэйн, Пажи, Дьенг, Семеду, Фадига, Кацерис, Сиба, Макенго, Камара
1тайм
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Балерди, Павар, Гуири, Гринвуд, Абделли, Хейбьерг, Пайшао, Траоре, Обамеянг
Запасные: Абделли, де Ланге, Камиссоко, Гуири, Хейбьерг, Пайшао, Лаго, Обамеянг, Слимани
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
18 апреля 17:00, Стад Раймон Копа
Анже
Завершен
1 - 1
1.07xG1.5
Гавр
Матч окончен
90’
+3’
Него
Мутон
90’
+3’
90’
+1’
Ндиайе   Мосенго
Сбаи   Машин
89’
Питер   Койялипу
80’
80’
Буфаль   Пембеле
75’
Санганте
Капель   Мутон
73’
69’
Дукуре   Него
68’
Саматта   Кешта
68’
Гурна-Дуат   Эбоно
52’
Секо
Камара   Биэнла
46’
2тайм
Перерыв
34’
Ндиайе
  Питер
28’
13’
  Буфаль
Анже
Коффи, Экоми, Рао-Лисоа, Лефор, Камара, Луар, Белькебла, ван ден Бомен, Капель, Сбаи, Питер
Запасные: Бамба, Зинга, Анен, Сбаи, Синате, Bané Diatta, Камара, Капель, Питер
1тайм
Гавр:
Диав, Льорис, Секо, Санганте, Буфаль, Зуауи, Гурна-Дуат, Ндиайе, Дукуре, Сумаре, Саматта
Запасные: Буфаль, Гурна-Дуат, Ндиайе, Дукуре, Саматта, Загаду, Обугу, Мпаси, Кьереме
Подробнее
Лига 1 Франция. 30 тур
18 апреля 19:05, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
0 - 0
0.45xG0.2
Ницца
Матч окончен
Озер
90’
+8’
90’
+7’
Янссон
Фернандес Пардо   Перрен
90’
+1’
90’
Ваи   Гоувейя
90’
Диоп   Будаш
84’
Ндомбеле   Кулибали
83’
Чо   Луше
83’
Клосс   Янссон
Буадди   Сахрауи
78’
Мукау   Жиру
56’
Феликс Коррейя   Мбаппе
56’
2тайм
Перерыв
Мбемба
30’
Мукау
21’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Менье, Буадди, Андре, Феликс Коррейя, Харальдссон, Мукау, Фернандес Пардо
Запасные: Сантуш, Фернандес Пардо, Бодар, Вердонк, Эджума, Буадди, Феликс Коррейя, Мукау, Алессандро
1тайм
Ницца:
Диуф, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Диоп, Ндомбеле, Абдул-Самед, Чо, Ваи
Запасные: Дюпе, Клосс, Ндомбеле, Чо, Ваи, Манцунга, Диоп, Абди, Бернардо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
ПСЖ - Лион, будет интересно посмотреть
Какое начало в Лансе.
Ответ Konigstein
Какое начало в Лансе.
Неожиданно… еще и красная интриги хоть чуть добавила
Ответ ilia477
Неожиданно… еще и красная интриги хоть чуть добавила
Дожали в дополнительное время )
Вот так Лорьян, удивили
Давно не смотрел футбол на стадионе. Сегодня иду на ПСЖ-Лион. Очень надеюсь на интересный матч.
Ренн уже в зоне ЛЧ
Мда... сразу видна разница между основой ПСЖ и ближайшим дублем, небо и земля просто.
В перерыве лиль ницца показали, что Сафонов ещё и шахматист. Кадры из академии Краснодара крутили.
с выходом один на один
защита у ПСЖ сегодня этот тихий ужас
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме, кроме Матвея, приняли участие его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
2 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
12 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
17 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
37 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
38 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
50 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
52 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
1 минуту назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
40 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
41 минуту назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
47 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
54 минуты назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем