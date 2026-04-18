15

Фанаты «Челси» и «Страсбура» провели совместный марш протеста против BlueCo, владеющей клубами, перед матчем лондонцев с «МЮ»

Фанаты «Челси» и «Страсбура» выступили против общего владельца.

Болельщики «Челси» и «Страсбура» вышли на протестный марш в Лондоне перед началом матча с «Манчестер Юнайтед».

Фанаты выступили против общего владельца – компании BlueCo, одним из руководителей которой является Тодд Боули.

Протестующие развернули баннеры, скандировали кричалки в адрес владельцев клубов и жгли файеры по дороге на «Стэмфорд Бридж».

По словам одного из полицейских, в акции участвовало около 500 болельщиков. Организаторы утверждают, что людей было больше.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
А в чем суть их марша? Прийти спеть про Абрамовича, получить очередное поражение и пойти покупать билеты на следующий матч
Ответ Акер
Так у них абонемент. Думаю, в следующем сезоне таковых будет меньше.
Ответ Noken
Через сезон в Шипе с Чёрным Поттером их и вовсе не будет
Можно подумать их кто-то послушает?😄😄😄Владельцы многих английских клубов с@ать хотели на болельщиков!
Ответ Еugene Butyrin_1116825169
Ну да ты прав, лучше ничего не делать
Ответ Chistian Jadson
Так они могли бы хотя бы билеты перестать покупать или уйти все вместе минуты с 45. А так в чем угроза для янки от их протестов?
Игроки Челси по ходу марш поддержали, впервые за 5-6 лет проиграв 0-1 МанЮ на своем поле
Стратегия «Челси» по скупке молодых талантов очень крутая, нужен нормальный тренер, тот кто из них команду сделает.
Фанатов «Страсбура» понять можно, быть донором для обкатки игроков не очень круто, если учесть что Лигу-1 при наличии ПСЖ они никогда не выиграют, лучших будут забирать каждый год.
Ответ wxvnpc5psr
нормальный тренер у Челси уже был, но его выгнали, потому что там не нужен тренер, имеющий своё мнение
То есть по твоему лишить любимую команду поддержки это лучший вариант?!))
Прямо по пути МЮ идут.
А в чем смысл протеста болельщиков Страсбура?
Ответ funkymonkey
Им не хочется чтобы Страсбур был фарм клубом лондонцев, клубом для обкатывания игроков для Челси
Ответ PSG Forever
Смешная претензия, особенно учитывая, что команда с этой стратегией прямо здесь и сейчас добивается хороших, наверное даже уникальных для себя результатов
