Фанаты «Челси» и «Страсбура» провели совместный марш протеста против BlueCo, владеющей клубами, перед матчем лондонцев с «МЮ»

Фанаты «Челси» и «Страсбура» выступили против общего владельца.

Болельщики «Челси » и «Страсбура » вышли на протестный марш в Лондоне перед началом матча с «Манчестер Юнайтед».

Фанаты выступили против общего владельца – компании BlueCo, одним из руководителей которой является Тодд Боули .

Протестующие развернули баннеры, скандировали кричалки в адрес владельцев клубов и жгли файеры по дороге на «Стэмфорд Бридж ».

По словам одного из полицейских, в акции участвовало около 500 болельщиков. Организаторы утверждают, что людей было больше.