У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»
«МЮ» одержал 8-ю победу под руководством Кэррика.
«Манчестер Юнайтед» выиграл впервые за три матча.
В субботу «МЮ» обыграл «Челси» в гостевом матче 33-го тура АПЛ (1:0). В предыдущем туре команда проиграла «Лидсу» (1:2), а до того сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2).
Победа в сегодняшнем матче стала для манкунианцев восьмой в 12 матчах под руководством Майкла Кэррика. При новом тренере «МЮ» также потерепел два поражения и дважды сыграл вничью.
27 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Брентфордом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
82 комментария
Кэррик точно справляется со своей работой, если нет варианта с назначением тренера уровня Энрике/Клоппа/Зидана, стоит оставить Майкла.
Нет, ну представьте романтичного Ираолу, готовы поставить что будет результат ?)
У Челси игровое преимущество выглядит зыбким. Они сейчас похожи на МЮ Аморима, кстати - лупят по воротам, владеют, но не верится, что Челси может реально навалиться и укатать соперника.