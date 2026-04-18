  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»
82

У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»

«МЮ» одержал 8-ю победу под руководством Кэррика.

«Манчестер Юнайтед» выиграл впервые за три матча. 

В субботу «МЮ» обыграл «Челси» в гостевом матче 33-го тура АПЛ (1:0). В предыдущем туре команда проиграла «Лидсу» (1:2), а до того сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2).

Победа в сегодняшнем матче стала для манкунианцев восьмой в 12 матчах под руководством Майкла Кэррика. При новом тренере «МЮ» также потерепел два поражения и дважды сыграл вничью.

27 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Брентфордом».

Кто выиграет Лигу чемпионов?45042 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoМайкл Кэррик
logoМанчестер Юнайтед
82 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Победить Челси в гостях, не пропустив ни одного гола, с парой цз из 19-летнего юниора и правого защитника это достойно уважения. Очень солидный результат.
Челси сейчас слабый, это не особо показатель. Но в целом да
Так и МЮ далек от идеала, а тут ещё такие проблемы в обороне
И то, Ньюкаслу проиграли из-за провала Маласии (что вообще в команде делает до сих пор?), осечки с Лидсом и Борнмутом тупо из-за судей. С Борнмутом точно
Маласия живое напоминание о Тен Хааге. Чтобы помнили
Комментарий скрыт
Важная победа, но нужно признать что отскочили, «Челси» не заслуживал поражения
не согласен. Обе команды разболтанные, так сложилось, что МЮ забил первым, но это не означает, что игра была равная
так игра и не была равная, Челси был лучше
Обыграл 1,2,4,6 места за эти матчи, неплохо
Каррик фартовый, но на фарте далеко не уедешь , руководству предстоит сложный выбор летом, оставить Каррика или назначить нового тренера, но кандидатов топовых совсем нет на рынке - тут, как в песне Скриптонита - Выбор без вариантов, короче какая-то жопа
не в коем случае нельзя оставлять Майкла
Да понятно что он не вывезет, плюс с участием в ЛЧ, но и ставить некого вместо него, тут реально не позавидуешь руководству
Наш МЮ на классе вынес лондонского середняка)
Тут отскочили, увы
Да, не все игры (а эта особенно) хороши при Майкле, но на этом отрезке плохие игры были у всех команд, и у МС с Арсеналом которые борются за титул. Сколько там у них работают Пеп и Микель ?
Кэррик точно справляется со своей работой, если нет варианта с назначением тренера уровня Энрике/Клоппа/Зидана, стоит оставить Майкла.
Нет, ну представьте романтичного Ираолу, готовы поставить что будет результат ?)
МЮ, конечно, осознанно играл 2м номером, но игра достаточно унылая была.

У Челси игровое преимущество выглядит зыбким. Они сейчас похожи на МЮ Аморима, кстати - лупят по воротам, владеют, но не верится, что Челси может реально навалиться и укатать соперника.
Смогли, дотерпели и выстояли! Гарначо и Маунт даже бывшим немного помогали)
Юнайтед играет плохо. И чем дальше с назначения Майкла, тем хуже играют
Не стоит сотрясать. Такие игры случаются у всех команд. При Каррике я помню только две. Вторая была сегодня. Можно списать на травмы цз
С Вест Хэмом МЮ был мертвый. И с Эвертоном тоже. И с Ньюкаслом не ахти по игре. Вот и сегодня
Читайте новости футбола в любимой соцсети
