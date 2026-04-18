У «МЮ» 8 побед, 2 ничьих и 2 поражения в 12 матчах при Кэррике. Команда выиграла впервые за три матча – у «Челси»

«МЮ» одержал 8-ю победу под руководством Кэррика.

«Манчестер Юнайтед» выиграл впервые за три матча.

В субботу «МЮ» обыграл «Челси » в гостевом матче 33-го тура АПЛ (1:0). В предыдущем туре команда проиграла «Лидсу» (1:2), а до того сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2).

Победа в сегодняшнем матче стала для манкунианцев восьмой в 12 матчах под руководством Майкла Кэррика . При новом тренере «МЮ» также потерепел два поражения и дважды сыграл вничью.

27 апреля «Манчестер Юнайтед » сыграет дома с «Брентфордом».