  • 🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки
🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки

«Сосьедад» выиграл Кубок Испании.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна обыграл «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти) в финале Кубка Испании.

Матч проходил в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андер Барренечеа открыл счет уже на 1-й минуте. Адемола Лукман сравнял на 18-й. Микель Ойарсабаль реализовал пенальти в конце первого тайма.

Хулиан Альварес сравнял счет на 83-й. Игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти лучше оказался «Сосьедад», а вратарь команды Унаи Марреро отбил удары Александра Серлота и Хулиана Альвареса с точки.

Кубок Испании

Финал

Кубок Испании. Финал
18 апреля 19:00, Ла Картуха
Атлетико
Завершен
2 - 2
1.96xG1.84
Счет в серии пенальти 3 - 4
Реал Сосьедад
Марин
Алекс Баэна
Муньос
Альмада
Сучич
Н. Гонсалес
Оускарссон
Альварес
Солер
Серлот
Пен
Перерыв
120’
+1’
Элустондо
120’
Горрочатеги
113’
Арамбуру   Элустондо
2 доптайм
Перерыв
Льоренте   Лангле
99’
1 доптайм
Перерыв
88’
Серхио Гомес   Кубо
  Альварес
83’
Молина   Кардозо
78’
78’
Ойарсабаль   Оускарссон
78’
Гедеш   Муньос
Гризманн   Альмада
70’
Симеоне   Алекс Баэна
70’
68’
Барренечеа   Марин
68’
Туррьентес   Горрочатеги
Руджери   Серлот
62’
Лукман   Н. Гонсалес
62’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Ойарсабаль
Муссо
43’
Ле Норман
33’
30’
Ойарсабаль
  Лукман
19’
1’
  Барренечеа
Атлетико
Муссо, Руджери, Ле Норман, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Алекс Баэна, Лангле, Кардозо, Барриос, Варгас, Облак, Боньяр, Альмада, Мендоса, Н. Гонсалес, Серлот
1тайм
Реал Сосьедад:
Марреро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Гедеш, Сучич, Барренечеа, Ойарсабаль
Запасные: Эррера, Кубо, Ремиро, Браис Мендес, Элустондо, Бейтиа, Горрочатеги, Оускарссон, Уэсли, Муньос, Марин
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Испании

Что делать с Челестини?1372 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
«Сосьедад Захаряна». Правда у того понос, но ничего
Ответ Александр Кошечкин
«Атлетико» против «Сосьедада». Захарян против поноса.
Ответ Александр Кошечкин
Не понос так золотуха.
Прилетела заслуженная карма Атлетико за грязную судейскую победу над Барсой в ЛЧ
и личная карма Серлоту за ту симуляцию и левую красную в конце игры с Барсой.
Ответ bel01
И в кубке чистый гол Барсы не засчитали
Ответ bel01
О, да. Особенно прекрасно, что они получили полную ответку - проиграли, будучи на поле лучше.
Пишите уже Лечебница Захаряна.
Ответ Alfred Koch
А он видимо, там главврач
Ответ Alfred Koch
Пишем :
Кубок Короля Арсена Захаряна !
Кубок Захаяна.
Финал Кубка Захаряна.

Честное слово, Захарян имеет отношение к Реалу Сосьедаду меньше, чем армянский язык к французскому.
Ответ Busk
Комментарий скрыт
Ответ Мемуары Семеныча
Оуо!
Тогда Ла Лига Захаряна.
Захарян за этот кубок жопу отсидел. С трофеем Арсена 😁
У матрасов единственный титул в сезоне, как и у их соседей - победа над Барсой🤣 Альвареса очень жаль. Не заслужил он проиграть
Ну и для спортса радость - можно спамить титул захаряна🤣🤣🤣
Ответ Headly
И та победа - судейская, сам Атлетико не наработал
Ответ Headly
Альварес, обосравшийся в серии пенальти не заслужил проиграть)))
Ожидал тут 700+ комментов увидеть, учитывая гигантское количество болельщиков "Атлетико", невесть откуда вылезших во вторник. Как понимаю, они маргарином объелись в среду и слегли в больничку
Ответ Гвардиола-мл.
Комментарий скрыт
Ответ Растин Кол
Какой у вас для моральных меньшинств термин интересный: "адекватные люди"
Титулы Атлетико в этом сезоне- Победа над Барселоной.
Титулы Реала в этом сезоне- Отсутствие победы Барселоны в ЛЧ
Ответ TEC1899
Комментарий скрыт
Этот драндулет Симеоне может только против барсы выдать матч жизни и то без помощи судей обычно сливает. А когда надо уметь забирать самим и атаковать они попросту сливают. Если бы эти черти попробовали сыграть с барсой в футбол счёт был бы примерно 5-2 или 6-2. А сколько радости после судейского прохода. В ЛЧ кстати тоже самое ожидается
Ответ svaz
Ничего они не выдали против Барсы.

Судейки да, но не они. Просто молились, чтобы Ферран был Ферраном
Ответ svaz
Комментарий скрыт
За отмененный гол Пак Кубарси…поздравления Сосьедаду. Им нужнее
