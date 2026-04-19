🏆 «Реал Сосьедад» взял Кубок Испании, обыграв «Атлетико» в серии пенальти – 2:2, 4:3! Марреро отбил удары Серлота и Альвареса с точки

«Сосьедад» выиграл Кубок Испании.

«Реал Сосьедад » Арсена Захаряна обыграл «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти) в финале Кубка Испании.

Матч проходил в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

Андер Барренечеа открыл счет уже на 1-й минуте. Адемола Лукман сравнял на 18-й. Микель Ойарсабаль реализовал пенальти в конце первого тайма.

Хулиан Альварес сравнял счет на 83-й. Игра перешла в экстра-таймы, в которых команды не забили. В серии пенальти лучше оказался «Сосьедад», а вратарь команды Унаи Марреро отбил удары Александра Серлота и Хулиана Альвареса с точки.

Кубок Испании. Финал 18 апреля 19:00, Ла Картуха Атлетико Завершен 2 - 2 1.96 xG 1.84 Счет в серии пенальти 3 - 4 Реал Сосьедад Счет в серии пенальти 3 : 4 Матч окончен Марин

Пен Перерыв 120’ +1’ Элустондо 120’ Горрочатеги 113’ Арамбуру Элустондо 2 доп тайм Перерыв Льоренте Лангле 99’ 1 доп тайм Перерыв 88’ Серхио Гомес Кубо Альварес

83’ Молина Кардозо 78’ 78’ Ойарсабаль Оускарссон 78’ Гедеш Муньос Гризманн Альмада 70’ Симеоне Алекс Баэна 70’ 68’ Барренечеа Марин 68’ Туррьентес Горрочатеги Руджери Серлот 62’ Лукман Н. Гонсалес 62’ 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Ойарсабаль

Муссо 43’ Ле Норман 33’ 30’ Ойарсабаль Лукман

19’ 1’ Барренечеа

Атлетико Муссо, Руджери, Ле Норман, Пубиль, Молина, Лукман, Коке, Льоренте, Симеоне, Альварес, Гризманн Запасные: Алекс Баэна, Лангле, Кардозо, Барриос, Варгас, Облак, Боньяр, Альмада, Мендоса, Н. Гонсалес, Серлот 1 тайм Реал Сосьедад: Марреро, Чалета-Цар, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Солер, Туррьентес, Гедеш, Сучич, Барренечеа, Ойарсабаль Запасные: Эррера, Кубо, Ремиро, Браис Мендес, Элустондо, Бейтиа, Горрочатеги, Оускарссон, Уэсли, Муньос, Марин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

