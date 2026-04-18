  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»

Пенальти в финале Кубка Испании назначен верно, считает экс-судья.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал назначение пенальти в матче между «Атлетико» и «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании (1:2, второй тайм).

На 43-й минуте вингер команды из Сан-Себастьяна Гонсалу Гедеш пробил головой после подачи штрафного. Вратарь мадридцев Хуан Муссо, игравший на выходе, ударил кулаками ему в плечо и шею.

Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, ВАР не стал вмешиваться. Микель Ойарсабаль забил с точки. 

«Это явный пенальти. Он [Муссо] поздно вышел и ударил [Гедеша] по голове», – сказал Итурральде. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАтлетико
logoсудьи
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoХуан Муссо
logoГонсалу Гедеш
Хавьер Альберола Рохас
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это - пенальти.
А удар шипами в лицо на уровне 1 метр от земли - нет

Странные мнения у экс судьи
Ответ VERSER
Если про эпизод с Ферраном,то тебе не стоит смотреть футбол,так как ты о нем ничего не знаешь. Ударом ласточкой Ферран сам на летел на эти шипы,и это после того как Муссо отбил его удар. Что Муссо должен был сделать чтоб избежать этот контакт?провалится в землю ?
Ответ Divirgent Dey
1) Фермин
2) Я ни слова не сказал о своем мнение об этом эпизоде
3) Советы что смотреть - оставьте своему сыну

P.S. Тут тоже вратарь ничего уже не мог сделать, чтобы избежать контакт. Ну и этот аргумент вообще почти никогда не имеет значения, игрок несёт ответственность уже за начало своего движения.
Если смотреть Атлетико утверждают, что здесь и в моменте с Фермином не было нарушения, то и в Барса-ПСЖ (6:1), в моменте с Саске рано и Ди Марией тоже не пенальти и подавно)
Ответ Alexandr Turner
Тогда Атлетико должны требовать ещё и отменить карточку Жерара Мартина
Читайте новости футбола в любимой соцсети
