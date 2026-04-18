Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»
Пенальти в финале Кубка Испании назначен верно, считает экс-судья.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал назначение пенальти в матче между «Атлетико» и «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании (1:2, второй тайм).
На 43-й минуте вингер команды из Сан-Себастьяна Гонсалу Гедеш пробил головой после подачи штрафного. Вратарь мадридцев Хуан Муссо, игравший на выходе, ударил кулаками ему в плечо и шею.
Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, ВАР не стал вмешиваться. Микель Ойарсабаль забил с точки.
«Это явный пенальти. Он [Муссо] поздно вышел и ударил [Гедеша] по голове», – сказал Итурральде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
А удар шипами в лицо на уровне 1 метр от земли - нет
Странные мнения у экс судьи
2) Я ни слова не сказал о своем мнение об этом эпизоде
3) Советы что смотреть - оставьте своему сыну
P.S. Тут тоже вратарь ничего уже не мог сделать, чтобы избежать контакт. Ну и этот аргумент вообще почти никогда не имеет значения, игрок несёт ответственность уже за начало своего движения.