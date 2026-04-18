Экс-судья Итурральде о моменте с Муссо и Гедешем: «Явный пенальти. Хуан поздно вышел и ударил Гонсалу по голове»

Пенальти в финале Кубка Испании назначен верно, считает экс-судья.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал назначение пенальти в матче между «Атлетико» и «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании (1:2, второй тайм).

На 43-й минуте вингер команды из Сан-Себастьяна Гонсалу Гедеш пробил головой после подачи штрафного. Вратарь мадридцев Хуан Муссо, игравший на выходе, ударил кулаками ему в плечо и шею.

Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый , ВАР не стал вмешиваться. Микель Ойарсабаль забил с точки.

«Это явный пенальти. Он [Муссо] поздно вышел и ударил [Гедеша] по голове», – сказал Итурральде.