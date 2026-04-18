Аллегри о свисте в адрес Леау: «Это пойдет ему на пользу. Рафаэл понял, что не всегда все бывает просто, и хорошо отреагирует. Пора взрослеть»

Аллегри: немного свиста пойдет Леау на пользу.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри высказался о свисте фанатов в адрес Рафаэла Леау .

Болельщики «россонери» освистали португальского вингера после матча с «Удинезе» в 32-м туре Серии А (0:3).

«Я думаю, что немного свиста пойдет ему на пользу, он понял, что не всегда все бывает просто. Его никогда раньше не освистывали, и определенно пришло время взрослеть.

Он все понял и хорошо отреагирует. Он хорошо тренировался в течение недели, как и остальные», – сказал Аллегри.