  Аллегри о свисте в адрес Леау: «Это пойдет ему на пользу. Рафаэл понял, что не всегда все бывает просто, и хорошо отреагирует. Пора взрослеть»
Аллегри о свисте в адрес Леау: «Это пойдет ему на пользу. Рафаэл понял, что не всегда все бывает просто, и хорошо отреагирует. Пора взрослеть»

Аллегри: немного свиста пойдет Леау на пользу.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о свисте фанатов в адрес Рафаэла Леау.

Болельщики «россонери» освистали португальского вингера после матча с «Удинезе» в 32-м туре Серии А (0:3).

«Я думаю, что немного свиста пойдет ему на пользу, он понял, что не всегда все бывает просто. Его никогда раньше не освистывали, и определенно пришло время взрослеть.

Он все понял и хорошо отреагирует. Он хорошо тренировался в течение недели, как и остальные», – сказал Аллегри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Взрослеть? Ему уже 26. Может умнеть пора?
Сколько лет ещё будут говорить, что Леау молодой и ему нужно время, чтобы повзрослеть?
Ответ <Inter>
Сколько лет ещё будут говорить, что Леау молодой и ему нужно время, чтобы повзрослеть?
Аллегри сам себя оправдывает.
26 лет, сформированный футболист, не звезда мирового уровня, но со своими выдающимися качествами, так к чему эксперименты, просто закопал то в чем Леау хорош ради надежды, что он внезапно таланты бомбардира откроет. Глупость же
Рекомендуем
Главные новости
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
через 0
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
19 минут назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
22 минуты назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Чем ближе конец сезона, тем выше интрига! Следите за 26 туром РПЛ с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 06:00Промо
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
1 минуту назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
44 минуты назадРеклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
57 минут назад
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Кубок Португалии. 1/2 финала. «Порту» сыграет со «Спортингом» в ответном матче
сегодня, 06:58
«Бернли» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:46
Рекомендуем