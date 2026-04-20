Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Лечче»

В Серии А прошли матчи 33-го тура.

В 33-м туре Серии А в пятницу «Комо» в гостях уступил «Сассуоло» (1:2), «Интер» дома крупно победил «Кальяри» (3:0).

В субботу «Наполи» уступил «Лацио» (0:2), «Рома» дома сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).

В воскресенье «Милан» в гостях обыграл «Верону» (1:0), «Ювентус» победил «Болонью» (2:0).

Чемпионат Италии

33-й тур

Серия А Италия. 33 тур
20 апреля 18:45, виа дель Маре
Лечче
Завершен
1 - 1
1.48xG1.24
Фиорентина
Матч окончен
90’
+1’
Соломон
Галло   Ндаба
85’
82’
Фаццини
80’
Ндур   Брешианини
80’
Фаджоли   Фаббиан
80’
Харрисон   Фаццини
79’
Понграчич
Габриэл
72’
  Габриэл
71’
Пьеротти
62’
60’
Гудмундссон   Соломон
Шеддира   Штулич
57’
Нгом   Гандельман
57’
Н′Дри   Банда
56’
2тайм
Перерыв
30’
  Харрисон
11’
Гозенс   Бальбо
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Н′Дри, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Шеддира, Фрюхтль, Сала, Хельгасон, Галло, Н′Дри, Жан, Гортер, Мархвиньски, Самооя, Перес Сепульведа, Ковач, Нгом
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Харрисон
Запасные: Пуццоли, Гозенс, Фаджоли, Харрисон, Ругани, Куадио, Кристенсен, Браски, Гудмундссон, Комуццо, Кошпо, Ндур, Ледзерини
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
17 апреля 16:30, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
2 - 1
1.33xG0.64
Комо
Матч окончен
Торстведт
82’
79’
Альберто Морено
Матич   Липани
76’
Нзола   Пинамонти
76’
72’
Да Кунья   Кюн
Вольпато   Фадера
64’
Вольпато
64’
60’
Диао   Родригес
Коне
51’
46’
Смолчич   Войвода
46’
Какре   Перроне
46’
Батурина   Дувикас
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Пас
  Нзола
44’
  Вольпато
42’
26’
Мората
14’
Рамон
Сассуоло
Турати, Кулибали, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Вольпато, Нзола
Запасные: Вольпато, Саталино, Мурич, Гарсия, Фелипе, Нзола, Дзакки, Яннони, Матич, Франхелья, Вранкс, Моро
1тайм
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, Смолчич, Какре, Да Кунья, Батурина, Пас, Диао, Мората
Запасные: Чавлина, Батурина, Тернквист, Диего Карлос, Да Кунья, Диао, Вигорито, Гольданига, ван дер Бремпт, Смолчич, Какре, Валье
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
17 апреля 18:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
3 - 0
2.14xG0.41
Кальяри
Матч окончен
  Зелиньски
90’
+2’
Барелла   Диуф
89’
87’
Зе Педру   Белотти
Чалханоглу   Фраттези
85’
76’
Сулемана   Фолоруншо
76’
Оберт   Дзаппа
Димарко   Луис Энрике
76’
М. Тюрам   Бонни
76’
Мхитарян   Зелиньски
76’
57’
Гаэтано   Дейола
57’
Боррелли   Менди
  Барелла
56’
  М. Тюрам
52’
2тайм
Перерыв
25’
Боррелли
23’
Эспозито
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан, Алексиу, М. Тюрам, Москони, Димарко, Мхитарян, Зоммер, Чалханоглу, Барелла
1тайм
Кальяри:
Каприле, Камехо, Мина, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Гаэтано, Адопо, Палестра, Боррелли, Эспозито
Запасные: Ратеринк, Чоччи, Альбаррасин, Трепи, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Гаэтано, Боррелли, Шерри, Доссена, Литета, Кылычсой
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
18 апреля 13:00, Фриули
Удинезе
Завершен
0 - 1
1.1xG1.46
Парма
Матч окончен
Карлстрем
84’
Кристенсен   Млачич
81’
75’
Ндиайе   Бричги
Эккеленкамп   Букса
73’
Эхизибуэ   Саррага
73’
72’
Николусси-Кавилья   Эстевес
Дзаньоло
70’
66’
Стрефецца   Ондрейка
66’
Бернабе   Ордоньес
Камара   Арисала Микольта
64’
Петровски   Гуйе
64’
51’
  Эльфеге
46’
Пеллегрино   Эльфеге
2тайм
Перерыв
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Дзаньоло, Камара, Петровски, Карлстрем, Эхизибуэ, Атта, Эккеленкамп
Запасные: Эккеленкамп, Камара, Камара, Петровски, Сава, Паделли, Кристенсен, Эхизибуэ, Миллер, Байо
1тайм
Парма:
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Стрефецца, Бернабе, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Дель Прато, Пеллегрино
Запасные: Ндиайе, Стрефецца, Пеллегрино, Соренсен, Николусси-Кавилья, Корви, Ористанио, Валенти, Карбони, Альмквист, Бернабе, Ринальди
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
18 апреля 16:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
0 - 2
0.58xG2.46
Лацио
Матч окончен
90’
+1’
Диа
82’
Ладзари   Хюсай
Политано   Маццокки
72’
71’
Башич   Деле-Баширу
Лоботка   Жиоване
63’
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
63’
61’
Дзакканьи   Диа
61’
Хила   Провстгор
61’
Катальди   Габаррон
60’
Тайлор
57’
  Башич
Замбо-Ангисса   Сантос
46’
де Брюйне   Элмаз
46’
2тайм
Перерыв
33’
Катальди
31’
Дзакканьи
Лоботка
29’
6’
  Канчельери
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Бекема, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Политано, Жезус, Гилмор, де Брюйне, Спинаццола, Замбо-Ангисса, Мерет, Лоботка, Контини-Барановский, Ррахмани
1тайм
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Ладзари, Тайлор, Катальди, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери
Запасные: Белаэн, Пшиборек, Исаксен, Башич, Дзакканьи, Джакомоне, Педро, Хила, Ладзари, Катальди, Мальдини, Панноццо, Пеллегрини, Ратков
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
18 апреля 18:45, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
1 - 1
0.94xG0.68
Аталанта
Матч окончен
90’
+1’
Джимшити
80’
Эдерсон   Пашалич
Ренсх   Цимикас
78’
Пизилли
75’
Соуле   Вас
71’
65’
Эдерсон
Манчини   Гиларди
60’
Эль-Энауи   Пизилли
60’
Эль-Шаарави   Вентурино
60’
54’
Белланова   Бернаскони
46’
Колашинац   Аханор
46’
Скальвини   Коссуну
46’
де Кетеларе   Залевски
2тайм
Перерыв
  Эрмосо
45’
12’
  Крстович
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Эль-Шаарави, Соуле, Ренсх, Кристанте, Эль-Энауи, Челик, Мален
Запасные: Эль-Шаарави, Анхелиньо, Манчини, Соуле, Де Марци, Эль-Энауи, Голлини, Сарагоса, Ренсх, Зелковски
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Крстович
Запасные: Колашинац, Спортьелло, Самарджич, Скамакка, де Кетеларе, Баккер, Скальвини, Пардель, Эдерсон, Белланова, Обрич, Муса
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 10:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
0 - 0
0.81xG0.18
Торино
Матч окончен
90’
Нджи   Куленович
Луперто   Барбьери
84’
Санабрия   Джурич
84’
80’
Эбосс
80’
Нджи
78’
Коко
76’
Влашич   Анджорин
76’
Обрадор   Бираги
Грасси   Пайеро
73’
68’
Марипан   Марьянуччи
68’
Симеоне   Нджи
Вандепютте   Окереке
60’
Флориани   Дзербин
60’
2тайм
Перерыв
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Флориани, Бондо, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Бьянкетти, Чеккерини, Фолино, Луперто, Вандепютте, Санабрия, Файе, Simone Lottici Tessadri, Грасси, Сильвестри, Нава, Флориани
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Марипан, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Казадеи, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Прати, Илич, Тамез, Марипан, Симеоне, Сивьеро, Нджи, Влашич, Обрадор, Исраэль, Илкхан, Лазаро
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 13:00, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Завершен
0 - 1
0.87xG0.86
Милан
Матч окончен
Эль-Мусрати
84’
Гальярдини   Ловрич
83’
Бернед   Томич
82’
80’
Пулишич   Нкунку
Акпа-Акпро   Эль-Мусрати
64’
64’
Фофана   Риччи
63’
Атекаме   Салемакерс
63’
Рафаэл Леау   Хименес
Брадарич   Вермешан
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Рабьо
Акпа-Акпро
24’
Ойегоке   Лирола
21’
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Бернед, Бельгали, Брадарич, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Орбан
Запасные: Белла-Кочап, Чам, Аджайи, Акпа-Акпро, Перилли, Фресе, Бернед, Слотсагер, Гальярдини, Ойегоке, Тоньоло, Харруи, Брадарич
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Лофтус-Чик, Пулишич, Питтарелла, Фофана, Эступиньян, Яшари, Атекаме, Рафаэл Леау, Терраччано, де Винтер, Фюллькруг
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 16:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
1 - 2
1.14xG1.69
Дженоа
Матч окончен
Караччоло
87’
86’
Сабелли   Отоа
Эбишер
80’
79’
Коломбо   Экубан
78’
Аморим   Витинья
Туре   Пиччинини
70’
Трамони   Дуросинми
70’
67’
Эстигор
65’
Бальданци   Жуниор Мессиас
65’
Эхатор   Онана
Акинсанмиро   Куадрадо
61’
Калабрези   Вурал
61’
Лойола   Мейстер
56’
55’
  Коломбо
2тайм
Перерыв
41’
  Эхатор
Калабрези
32’
  Канестрелли
19’
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Трамони, Лойола, Ангори, Акинсанмиро, Эбишер, Туре, Морео
Запасные: Акинсанмиро, Скуффет, Альбиоль, Лойола, Туре, Николас, Хойхольт, Калабрези, Трамони, Божинов, Коппола, Стенгс, Стоилкович
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Бальданци, Сабелли, Мазини, Аморим, Аарон Мартин, Эхатор, Коломбо
Запасные: Уэдраого, Бальданци, Сабелли, Аморим, Гросси, Коломбо, Леали, Сеттерстрем, Эхатор, Соммарива, Лафон
Подробнее
Серия А Италия. 33 тур
19 апреля 18:45, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
1.23xG0.6
Болонья
Матч окончен
Бога   Опенда
86’
Камбьязо   Гатти
80’
77’
Кастро   Бернардески
Франсишку Консейсау   Жегрова
72’
Дэвид   Йылдыз
72’
68’
Хелланн   Хеггем
Локателли
60’
59’
Камбьяги   Роу
59’
Зом   Фергюсон
58’
Побега   Моро
  К. Тюрам
57’
Хольм   К. Тюрам
46’
2тайм
Перерыв
  Дэвид
2’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Хольм, Дэвид
Запасные: Хольм, Дэвид, Пинсольо, Скалья, Миретти, Камбьязо, Копмейнерс, Костич, Бога, Франсишку Консейсау
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Хелланн, Дзортеа, Побега, Фройлер, Зом, Камбьяги, Кастро, Орсолини
Запасные: Хелланн, Пессина, Ликояннис, Де Сильвестри, Побега, Камбьяги, Жоау Мариу, Одгор, Зом, Кастро, Франческелли, Витик, Кастальдо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
42 комментария
Быстро Наполи продырявили)
3 очка ещё как пахнут, с худшей командой чемпионата на отбой. Старина Аллегри просто разрывает своим футболом и вот это они хотят ещё в сборную 🤦‍♂️ Чтобы просто все добить
В общем, посмотрел я тут битву «мастодонтов» Сити и Арсенала, давно АПЛ не смотрел.
Это просто мрак, команды по ярду за 5 лет тратят и играть в это…
Весь смысл свелся к тому кто чьего вратаря перетолкает во вратарской
Это я к чему, сериАл конечно не фонтан в последние годы, но у этих хоть отмазать есть что денег нет )
Ответ Скользкий Джими
Гол Шерки красивый, нечасто такое в сериале увидишь.
Классический Мората
Удивительно, но буквально недавно Юве рисковал вообще пролететь мимо ЛЧ, а сейчас имеет все шансы закончить сезон на второй строчке, чего не было со времён окончания доминации и что очень поможет команде в плане уверенности в себе и плацдарма для полноценного включения в чемпионскую гонку в следующем сезоне. Болонью надо обыгрывать обязательно, а Милан как раз покажет, готов Юве совершить рывок вверх или им достаточно просто безопасного четвёртого места. При Аллегри в таких матчах Ювентус выходил играть строго на ничью, желательно нулевую, посмотрим каковы амбиции Спаллетти и этих игроков, просто место в ЛЧ или всё же воспользоваться осечками конкурентов сполна и обойти их в таблице.
Идеальный тур для Юве. Рома и Аталанта сыграли вничью, Комо проиграл. Победа завтра даст нам возможность допустить ошибку в следующих играх.
О, Интер обеспечил путевку в ЛЧ)
Лацио - Римляне! Спасибо за эту победу над Наполи и что еще приблизили Интер к Скудетто! Можно смело уже говорить,что Интер Чемпион этого сезона! БРАВО! Пусть может в какие-то моменты не складывалось все правильно,тем не менее Интер заслужил этого! Киву БРАВО! Интериста!
Вчера от Лацио по сути контрольный. Вот за что им реально спасибо - за победу над Миланом, когда те воспряли на пару туров после дерби. Сократи тогда они отставание до 5 очков и начались бы ненужные нервы. Так что Лацио по сути в прошлом году отобрал скудетто - в этом короновал.
ставлю на Интер чемпион!
В домашней игре с Пармой, через тур, уже можно скудетто оформлять.
Может так получиться что уже в следующем )
В теории да, но Наполи будет играть дома с кремонезе и вряд-ли потеряет очки. Да и лучше, если оформят чемпионство на Сан Сиро в игре с Пармой.
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме, кроме Матвея, приняли участие его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
1 минуту назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
11 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
16 минут назад
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
37 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
49 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
51 минуту назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
38 секунд назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
39 минут назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
40 минут назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
46 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
53 минуты назад
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем