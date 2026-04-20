Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Лечче»

В Серии А прошли матчи 33-го тура.
В 33-м туре Серии А в пятницу «Комо» в гостях уступил «Сассуоло» (1:2), «Интер» дома крупно победил «Кальяри» (3:0).
В субботу «Наполи» уступил «Лацио» (0:2), «Рома» дома сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).
В воскресенье «Милан» в гостях обыграл «Верону» (1:0), «Ювентус» победил «Болонью» (2:0).
Чемпионат Италии
33-й тур
Лечче
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Н′Дри, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Шеддира, Фрюхтль, Сала, Хельгасон, Галло, Н′Дри, Жан, Гортер, Мархвиньски, Самооя, Перес Сепульведа, Ковач, Нгом
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Пикколи, Харрисон
Запасные: Пуццоли, Гозенс, Фаджоли, Харрисон, Ругани, Куадио, Кристенсен, Браски, Гудмундссон, Комуццо, Кошпо, Ндур, Ледзерини
Сассуоло
Турати, Кулибали, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Вольпато, Нзола
Запасные: Вольпато, Саталино, Мурич, Гарсия, Фелипе, Нзола, Дзакки, Яннони, Матич, Франхелья, Вранкс, Моро
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, Смолчич, Какре, Да Кунья, Батурина, Пас, Диао, Мората
Запасные: Чавлина, Батурина, Тернквист, Диего Карлос, Да Кунья, Диао, Вигорито, Гольданига, ван дер Бремпт, Смолчич, Какре, Валье
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, Ачерби, Дармиан, Алексиу, М. Тюрам, Москони, Димарко, Мхитарян, Зоммер, Чалханоглу, Барелла
Кальяри:
Каприле, Камехо, Мина, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Гаэтано, Адопо, Палестра, Боррелли, Эспозито
Запасные: Ратеринк, Чоччи, Альбаррасин, Трепи, Зе Педру, Оберт, Сулемана, Гаэтано, Боррелли, Шерри, Доссена, Литета, Кылычсой
Николусси-Кавилья Эстевес
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Дзаньоло, Камара, Петровски, Карлстрем, Эхизибуэ, Атта, Эккеленкамп
Запасные: Эккеленкамп, Камара, Камара, Петровски, Сава, Паделли, Кристенсен, Эхизибуэ, Миллер, Байо
Парма:
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Стрефецца, Бернабе, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Дель Прато, Пеллегрино
Запасные: Ндиайе, Стрефецца, Пеллегрино, Соренсен, Николусси-Кавилья, Корви, Ористанио, Валенти, Карбони, Альмквист, Бернабе, Ринальди
Спинаццола Мигель Гутьеррес
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Бекема, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Политано, Жезус, Гилмор, де Брюйне, Спинаццола, Замбо-Ангисса, Мерет, Лоботка, Контини-Барановский, Ррахмани
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Ладзари, Тайлор, Катальди, Башич, Дзакканьи, Нослин, Канчельери
Запасные: Белаэн, Пшиборек, Исаксен, Башич, Дзакканьи, Джакомоне, Педро, Хила, Ладзари, Катальди, Мальдини, Панноццо, Пеллегрини, Ратков
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Эль-Шаарави, Соуле, Ренсх, Кристанте, Эль-Энауи, Челик, Мален
Запасные: Эль-Шаарави, Анхелиньо, Манчини, Соуле, Де Марци, Эль-Энауи, Голлини, Сарагоса, Ренсх, Зелковски
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Распадори, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Крстович
Запасные: Колашинац, Спортьелло, Самарджич, Скамакка, де Кетеларе, Баккер, Скальвини, Пардель, Эдерсон, Белланова, Обрич, Муса
Кремонезе
Аудеро, Пеццелла, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Флориани, Бондо, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Бьянкетти, Чеккерини, Фолино, Луперто, Вандепютте, Санабрия, Файе, Simone Lottici Tessadri, Грасси, Сильвестри, Нава, Флориани
Торино:
Палеари, Эбосс, Марипан, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Казадеи, Педерсен, Адамс, Симеоне
Запасные: Прати, Илич, Тамез, Марипан, Симеоне, Сивьеро, Нджи, Влашич, Обрадор, Исраэль, Илкхан, Лазаро
Верона
Монтипо, Валентини, Эдмундссон, Нельссон, Бернед, Бельгали, Брадарич, Гальярдини, Акпа-Акпро, Ойегоке, Орбан
Запасные: Белла-Кочап, Чам, Аджайи, Акпа-Акпро, Перилли, Фресе, Бернед, Слотсагер, Гальярдини, Ойегоке, Тоньоло, Харруи, Брадарич
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Лофтус-Чик, Пулишич, Питтарелла, Фофана, Эступиньян, Яшари, Атекаме, Рафаэл Леау, Терраччано, де Винтер, Фюллькруг
Пиза
Шемпер, Канестрелли, Караччоло, Калабрези, Трамони, Лойола, Ангори, Акинсанмиро, Эбишер, Туре, Морео
Запасные: Акинсанмиро, Скуффет, Альбиоль, Лойола, Туре, Николас, Хойхольт, Калабрези, Трамони, Божинов, Коппола, Стенгс, Стоилкович
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Бальданци, Сабелли, Мазини, Аморим, Аарон Мартин, Эхатор, Коломбо
Запасные: Уэдраого, Бальданци, Сабелли, Аморим, Гросси, Коломбо, Леали, Сеттерстрем, Эхатор, Соммарива, Лафон
Франсишку Консейсау Жегрова
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Бога, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Маккенни, Локателли, Хольм, Дэвид
Запасные: Хольм, Дэвид, Пинсольо, Скалья, Миретти, Камбьязо, Копмейнерс, Костич, Бога, Франсишку Консейсау
Болонья:
Равалья, Миранда, Лукуми, Хелланн, Дзортеа, Побега, Фройлер, Зом, Камбьяги, Кастро, Орсолини
Запасные: Хелланн, Пессина, Ликояннис, Де Сильвестри, Побега, Камбьяги, Жоау Мариу, Одгор, Зом, Кастро, Франческелли, Витик, Кастальдо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это просто мрак, команды по ярду за 5 лет тратят и играть в это…
Весь смысл свелся к тому кто чьего вратаря перетолкает во вратарской
Это я к чему, сериАл конечно не фонтан в последние годы, но у этих хоть отмазать есть что денег нет )