Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»

Заур Тедеев: об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев высказался о судействе в российском футболе.

В 25-м туре Мир РПЛ тольяттинский клуб сыграл вничью с «Рубином » (1:1). На 67‑й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка за фол на Илье Рожкове.

– Ожидаемо, что матч получился тяжелым. «Рубин» – команда с серьезным потенциалом и большим выбором футболистов. Это самая важная составляющая, они могли спокойно по ходу матча менять игроков и усиливать игру. Мы это ожидали, разбирали сильные стороны команды, ничего нового относительно того, что предполагали, не заметили.

Чаще всего, особенно при позиционной обороне, нам удавалось обороняться спокойно. А в переходных фазах, особенно в первом тайме, было несколько ошибок, которые мы поправили во втором. Но, к сожалению, очень скоро остались вдесятером.

Нам было предельно сложно, но футболисты сохранили спокойствие и отчасти мудрость, практически ничего не дали создать, за исключением передач в штрафную площадь. Понимали, что в команде есть Даку, который хорошо ведет единоборства вверху, «Рубин» стал на него адресовывать. Считаю, что оказались к этому готовы.

После удаления не имели больших шансов уйти в атаку, тот случай, когда не хватило игроков, которых можно было выпустить на позиции крайних защитников. Не хватило свежести.

– Насколько сильно вас злят такие удаления, ведь клубу нужны очки?

– Относительно эпизодов, которые происходят в российском судействе, можно написать несколько томов. Не знаю, насколько это нравится судьям и всему судейскому корпусу, когда каждый тур о них говорят. Я наблюдаю за европейским футболом, и по тем трактовкам моментов, которые нам предлагают, и тем трактовкам, которые случаются в различных европейских кубках, складывается впечатление, что мы играем в разный футбол.

Вот это вызывает дополнительную энергию с непониманием. Как понимать эти трактовки? Постоянно об этом говорят. Я никогда не обвиняю и не ищу виновных в судьях. Могу только мечтать, чтобы у меня была фора в забитых мячах и пусть судьи делают, что хотят. Приходится на эти темы обращать внимание.

Не могу трактовать этот эпизод с удалением в пользу своего футболиста, потому что мне надо видеть, насколько он намеренно это делал и было ли это опасно для здоровья футболиста соперника. Наверное, давайте обойдем этот момент, – сказал Тедеев.