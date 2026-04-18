  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»
4

Заур Тедеев: «Об эпизодах в российском судействе можно написать несколько томов. По трактовкам складывается впечатление, что мы с европейцами играем в разный футбол»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о судействе в российском футболе.

В 25-м туре Мир РПЛ тольяттинский клуб сыграл вничью с «Рубином» (1:1). На 67‑й минуте защитник «Акрона» Марат Бокоев получил красную карточку от судьи Евгения Кукуляка за фол на Илье Рожкове.

– Ожидаемо, что матч получился тяжелым. «Рубин» – команда с серьезным потенциалом и большим выбором футболистов. Это самая важная составляющая, они могли спокойно по ходу матча менять игроков и усиливать игру. Мы это ожидали, разбирали сильные стороны команды, ничего нового относительно того, что предполагали, не заметили.

Чаще всего, особенно при позиционной обороне, нам удавалось обороняться спокойно. А в переходных фазах, особенно в первом тайме, было несколько ошибок, которые мы поправили во втором. Но, к сожалению, очень скоро остались вдесятером.

Нам было предельно сложно, но футболисты сохранили спокойствие и отчасти мудрость, практически ничего не дали создать, за исключением передач в штрафную площадь. Понимали, что в команде есть Даку, который хорошо ведет единоборства вверху, «Рубин» стал на него адресовывать. Считаю, что оказались к этому готовы.

После удаления не имели больших шансов уйти в атаку, тот случай, когда не хватило игроков, которых можно было выпустить на позиции крайних защитников. Не хватило свежести.

– Насколько сильно вас злят такие удаления, ведь клубу нужны очки?

– Относительно эпизодов, которые происходят в российском судействе, можно написать несколько томов. Не знаю, насколько это нравится судьям и всему судейскому корпусу, когда каждый тур о них говорят. Я наблюдаю за европейским футболом, и по тем трактовкам моментов, которые нам предлагают, и тем трактовкам, которые случаются в различных европейских кубках, складывается впечатление, что мы играем в разный футбол.

Вот это вызывает дополнительную энергию с непониманием. Как понимать эти трактовки? Постоянно об этом говорят. Я никогда не обвиняю и не ищу виновных в судьях. Могу только мечтать, чтобы у меня была фора в забитых мячах и пусть судьи делают, что хотят. Приходится на эти темы обращать внимание.

Не могу трактовать этот эпизод с удалением в пользу своего футболиста, потому что мне надо видеть, насколько он намеренно это делал и было ли это опасно для здоровья футболиста соперника. Наверное, давайте обойдем этот момент, – сказал Тедеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoЗаур Тедеев
logoАкрон
logoсудьи
logoМарат Бокоев
logoМирлинд Даку
logoМатч ТВ
Евгений Кукуляк
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, вообще, у нас хреновая тенденция наметилась и культивируется не первый год. Физруки во главе некоторых команд уповают на судейство, и оно правда не самого высокого качества, но если бы тот же Заур Тедеев или условный Семак смотрели европейский футбол они бы были в курсе, что всё судейство пошло по известному адресу. В Испании – клоуны, в Англии – клоуны, чуть получше в Германии, но в основном клоуны. Включаешь ЛЧ, там тоже почти в каждом матче вопросы по трактовкам. Просто одни пытаются играть в футбол вопреки, а другие в любых своих просчетах винят обстоятельства, а не себя.
Если посмотреть матч Лиги чемпионов, а потом сразу матч РПЛ - да, вы играете в разный футбол. У вас даже разные виды спорта, как чемпионат мира по легкой атлетике и районная олимпиада по бегу в Выхино
Типа, соперника не вынесли в больничку? И кость цела осталась? Что он несет?
В Европе тоже клоунов хватает, до сих пор ржу от матча Барсы с Атлетико когда вратарь откатил игроку а тот в руки взял )))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде басков в честь завоевания Кубка Испании
7 минут назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
9 минут назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
29 минут назадВидео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
32 минуты назад
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Журавель о 30 словах Евсеева в интервью: «Плохое, неэтичное и некрасивое решение. Из этой ситуации можно было выйти изящнее. Он поставил в неловкое положение вещателя и корреспондента»
сегодня, 08:16
«Зенит» – небольшой фаворит матча с «Локомотивом». Букмекер дает 2.13 на победу петербуржцев
сегодня, 08:00Промо
Кубок Германии. 1/2 финала. «Бавария» в гостях у «Байера», «Штутгарт» сыграет с «Фрайбургом» в четверг
сегодня, 06:23
Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Бернли», «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом» в субботу
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
через 2 минуты
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
4 минуты назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
11 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
54 минуты назадРеклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
«Барселона» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 07:34
«Росеньор не выйдет сухим из воды. Выжить в таких условиях — непростая задача для любого тренера». Шервуд о поражениях «Челси»
сегодня, 07:23
Рекомендуем