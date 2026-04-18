Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Атлетико» в финале Кубка Испании с «Сосьедадом» – Муссо кулаками ударил в плечо и шею Гедешу, играя на выходе при штрафном
Судья назначил пенальти в пользу «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании.
«Реал Сосьедад» заработал пенальти в матче с «Атлетико» в финале Кубка Испании (2:1, перерыв).
На 43-й минуте вингер команды из Сан-Себастьяна Гонсалу Гедеш пробил головой после подачи штрафного. Вратарь мадридцев Хуан Муссо, игравший на выходе, ударил кулаками ему в плечо и шею.
Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, ВАР не стал вмешиваться. Микель Ойарсабаль забил с точки.
Что делать с Челестини?5162 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Вот как в мадридском дерби Карвахаль снёс Льоренте - просто мясной подкат.
Или как сломали Исака - Исак забил, а потом в него влетают ножницами и ломают голеностоп.
В другой части поля такие очевидно опасные и безрассудные действия караются красной, а в штрафной - вообще не фол. Вижу тут противоречие - либо везде не фол, либо везде фол.