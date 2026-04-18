Альберола Рохас назначил пенальти в ворота «Атлетико» в финале Кубка Испании с «Сосьедадом» – Муссо кулаками ударил в плечо и шею Гедешу, играя на выходе при штрафном

Судья назначил пенальти в пользу «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании.

«Реал Сосьедад » заработал пенальти в матче с «Атлетико » в финале Кубка Испании (2:1, перерыв).

На 43-й минуте вингер команды из Сан-Себастьяна Гонсалу Гедеш пробил головой после подачи штрафного. Вратарь мадридцев Хуан Муссо , игравший на выходе, ударил кулаками ему в плечо и шею.

Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас назначил 11-метровый, ВАР не стал вмешиваться. Микель Ойарсабаль забил с точки.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадры из трансляции «Матч ТВ»