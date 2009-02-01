НБА. «Хьюстон» принимает «Даллас», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.
«Хьюстон» на своей площадке принимает «Даллас». «Лейкерс» впервые после трагедии сыграют с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Ирвинг (16), Динуидди (8), Принс (5), Темпл (2), Джордан (2), Аллен (2), Харрис (0), Леверт (0), Чендлер (0).
- Чикаго
- Лавин (4), Корнет (4), Уайт (3), Арчидиаконо (3), Янг (3), Валентайн (2), Хатчисон (2), Фелисио (2), Данн (0), Саторански (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Маклемор (9), Гордон (8), Уэстбрук (7), Харден (5), Риверс (3), Хауз (3), Сефолоша (0), Такер (0).
- Даллас
- Бареа (6), Хардуэй (6), Брокхофф (6), Порзингис (6), Брансон (2), Клебер (2), Райт (0), Сет Карри (0), Финни-Смит (0), Коули-Стайн (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Мемфис
- Морэнт (0), Брукс (0), Краудер (0), Хилл (0), Валанчюнас (0).
- Дата проведения
- 1 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 1 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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