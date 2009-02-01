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    НБА. «Хьюстон» принимает «Даллас», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

    «Хьюстон» на своей площадке принимает «Даллас». «Лейкерс» впервые после трагедии сыграют с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Торонто 52:67 (3 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Михайлюк (13), Роуз (12), Снелл (3), Макер (1), Драммонд (0 + 7 подборов).
    Торонто
    Сиакам (15), Ибака (14), Ванвлит (7), Лаури (5), Ануноби (4).

    Бруклин – Чикаго 59:40 (2 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Ирвинг (16), Динуидди (8), Принс (5), Темпл (2), Джордан (2), Аллен (2), Харрис (0), Леверт (0), Чендлер (0).
    Чикаго
    Лавин (4), Корнет (4), Уайт (3), Арчидиаконо (3), Янг (3), Валентайн (2), Хатчисон (2), Фелисио (2), Данн (0), Саторански (0).

    Хьюстон – Даллас 57:48 (2 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Маклемор (9), Гордон (8), Уэстбрук (7), Харден (5), Риверс (3), Хауз (3), Сефолоша (0), Такер (0).
    Даллас
    Бареа (6), Хардуэй (6), Брокхофф (6), Порзингис (6), Брансон (2), Клебер (2), Райт (0), Сет Карри (0), Финни-Смит (0), Коули-Стайн (0).

    Новый Орлеан – Мемфис 20:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Новый Орлеан
    Болл (0), Холидэй (0), Ингрэм (0), Уильямсон (0), Фэйворс (0).
    Мемфис
    Морэнт (0), Брукс (0), Краудер (0), Хилл (0), Валанчюнас (0).

    Милуоки – Денвер
    Дата проведения
    1 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    1 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Портленд
    Дата проведения
    1 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Целуют игроков, читают тренерам книги и колдуют под кольцом. Суперфаны – важная часть шоу в Америке, они популярнее спортсменов

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