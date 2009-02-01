НБА. «Хьюстон» принимает «Даллас», «Лейкерс» играют с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата состоятся семь матчей.

«Хьюстон» на своей площадке принимает «Даллас». впервые после трагедии сыграют с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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