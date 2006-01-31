«Зенит» закрыл комментарии под постом с поздравлениями Миллера с днем рождения

поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с днем рождения.

«Зенит» поздравляет Алексея Миллера с днем рождения. 31 января свой 58-й день рождения отмечает председатель правления ПАО Алексей Борисович Миллер.

Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за преданность и любовь к футболу.

Мы желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! С праздником!» – говорится в сообщении на странице «Зенита» в инстаграме.

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