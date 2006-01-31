Евгений Гинер: «Кристал Пэлас» – не тот клуб, куда должен был идти Чалов»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о форварде Федоре Чалове.
Функционер дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну для программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Арустамян опубликовал видеоанонс интервью, в котором Гинер, в частности, отвечает на вопрос о Чалове, которым интересовался «Кристал Пэлас».
«Я считаю, «Кристал Пэлас» – не тот клуб, в который должен был идти Федя», – заявил Гинер.
Летом была информация, что «Пэлас» предлагал 23 миллиона фунтов за трансфер Чалова.
ЦСКА до Гинера: летали на военных самолетах, перепродавали «Форды», решали дела ящиками с шампанским