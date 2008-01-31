Федерация гимнастики США выплатит 215 млн долларов жертвам домогательств Нассара

Теги происшествия спортивная гимнастика Габриэлле Дуглас Маккайла Мароуни Александра Райсман Симоне Байлс Ларри Нассар Гимнастика

Федерация гимнастики США выплатит 215 миллионов долларов жертвам сексуальных домогательств бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. 

Нассар был приговорен к 300 годам лишения свободы после того, как более 265 женщин обвинили его в сексуальном насилии. Среди выдвигавших обвинения были олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни.

Федерация гимнастики США объявила о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии со стороны спортсменов.

Ранее о выплате компенсаций в размере 500 млн долларов сообщил университет штата Мичиган – Нассар являлся врачом клиники в кампусе учебного заведения. 

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