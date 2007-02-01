😈«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Игало до конца сезона

подписал нападающего «Шанхай Шеньхуа» .

«МЮ» арендовал 30-летнего нигерийца до конца сезона. Сообщалось, что манкунианцы потратят на аренду порядка 4 млн фунтов, при этом у них не будет опции выкупа.

Клуб из Манчестера усилил атакующую линию в связи с травмой Маркуса Рэшфорда.

Игало забил 10 мячей в 17 матчах прошлого сезона чемпионата Китая. Его статистику можно изучить здесь.

Топ-лиги закрыли трансферное окно: «Боруссия» арендовала Джана, «МЮ» возвращает из Китая 30-летнего Игало