Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»

Форвард Федор Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

Встреча пройдет завтра, 1 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Вчера Смолов на правах аренды перешел из «Локомотива» в «Сельту». Сегодня игрок прошел медосмотр, подписал контракт и взял 9-й номер.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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