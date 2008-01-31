Глава МЧС Петербурга подтвердил гибель рабочего при обрушении СКК

Глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин сообщил, что спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении СКК «Петербургский».

«Тело под завалами. Остальные члены бригады живы [в бригаде было 4 человека]. Сейчас с ними работают следственные органы.

Это были плановые работы, поэтому лишних людей не площадке не было. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, сейчас нет.

Предварительную причину случившегося установит следствие», – сказал Аникин.

СКК реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Во время сноса комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Он не успел покинуть крышу перед обрушением