Малафеев покинул спортивный департамент «Зенита»

Экс-вратарь Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба, сообщает .

Будучи заместителем спортивного директора, он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами

Вместе с Малафеевым клуб покинул его помощник Александр Макаров.

Экс-вратарь получил работу в «Зените» в ноябре 2017 года. До прихода летом 2018-го отвечал за трансферы главной команды. Пока неизвестно, кто сменит Малафеева на этой должности.