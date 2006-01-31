Малафеев покинул спортивный департамент «Зенита»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Зенит-2 Спорт-Экспресс Хавьер Рибальта Футбол

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Будучи заместителем спортивного директора, он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами

Вместе с Малафеевым клуб покинул его помощник Александр Макаров.

Экс-вратарь получил работу в «Зените» в ноябре 2017 года. До прихода Хавьера Рибальты летом 2018-го отвечал за трансферы главной команды. Пока неизвестно, кто сменит Малафеева на этой должности.

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