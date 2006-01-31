Малафеев покинул спортивный департамент «Зенита»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Будучи заместителем спортивного директора, он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами
Вместе с Малафеевым клуб покинул его помощник Александр Макаров.
Экс-вратарь получил работу в «Зените» в ноябре 2017 года. До прихода Хавьера Рибальты летом 2018-го отвечал за трансферы главной команды. Пока неизвестно, кто сменит Малафеева на этой должности.