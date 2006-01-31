«Милан» хотел арендовать Алексея Миранчука с правом выкупа за 15 млн евро. Семин не одобрил сделку (Betting Insider)

сделал предложение о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации Betting Insider, «россонери» хотели арендовать 24-летнего игрока за 3 млн евро. Также в соглашение планировалось включить опцию выкупа за 15 млн евро.

Сам Миранчук был согласен на переход, но трансфер заблокировал главный тренер железнодорожников .

В сезоне-2019/20 Миранчук провел 23 матча во всех турнирах, забив 11 мячей.

«Милан» после 21 тура набрал 31 очко и идет на восьмом месте в Серии А.

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