Семин – Карпину: «Ты че очки-то надел? Неужели тебе 50?»

Главный тренер Юрий Семин и Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», пообщались в Катаре, где их клубы проводят сборы.

– Ты че очки-то надел? – сказал Семин.

– Слушай, че надел, зрение такое. Не всем же таким [быть], как вы у нас. 50 лет, 51 уже.

– Неужели тебе 50?

– 51 будет послезавтра.

– Поздравим, поздравим, время идет. Но очки рано... Очков много, поэтому очки надел.

– Очков много не бывает.

– Столько набрал уже! – заключил тренер «Локомотива».

«Ростов» с 34 очками занимает в чемпионате России 3-е место, «Локомотив» идет 5-м, у него также 34 балла.