Семин – Карпину: «Ты че очки-то надел? Неужели тебе 50?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», пообщались в Катаре, где их клубы проводят сборы.
– Ты че очки-то надел? – сказал Семин.
– Слушай, че надел, зрение такое. Не всем же таким [быть], как вы у нас. 50 лет, 51 уже.
– Неужели тебе 50?
– 51 будет послезавтра.
– Поздравим, поздравим, время идет. Но очки рано... Очков много, поэтому очки надел.
– Очков много не бывает.
– Столько набрал уже! – заключил тренер «Локомотива».
«Ростов» с 34 очками занимает в чемпионате России 3-е место, «Локомотив» идет 5-м, у него также 34 балла.
«Ты что очки-то надел?» 👓 #ОднаждыВКатаре #РЖДТренировочныеСборы 🇶🇦 pic.twitter.com/CblYWLHGt6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020