Тренер «ОЭРДЖИ Юниор»: «Китайские хоккеисты трусливые. И не накажешь – международный скандал»

Главный тренер «ОЭРДЖИ Юниор» Евгений Есаулов поделился мнением о китайских игроках команды.

В нынешнем сезоне Париматч Молодежной хоккейной лиги клуб одержал всего одну победу в 52 матчах.

– Будучи в Поднебесной, с удивлением узнал, что приглашенные туда канадские тренеры отзываются о юных подопечных нелестно: мол, ленивые…

– Подпишусь. Представляешь, чтобы у нас хоккеист пришел на тренировку и заявил: «Я не выспался, поэтому на лед сегодня не пойду»? Заодно и трусливые. Вместо стыка охотно пропустят соперника вперед. А чтобы полезть на ближнюю штангу – боже упаси: а вдруг травма? Понятно, вслух об этом уже не говорят, но на льду же все видно.

– Неужели все без исключения?

– Они считанные. Из тех, с кем сейчас приходится работать, буквально у двух-трех есть хоть какие-то бойцовские задатки. Остальные катаются вокруг да около. И не накажешь же толком – международный скандал. Утрирую, конечно, но тем не менее. В команде есть два китайских менеджера, владеющих русским. Так понимаю, их задача – не только управление, но и перенимание тренерского опыта. Иногда говоришь им, как должно быть, – кивают, соглашаются, но все равно делают по-своему. В итоге приходится общаться с вышестоящим руководством. Но это в основном через e-mail с естественной потерей оперативности. В общем, есть нюансы, – сказал Есаулов.