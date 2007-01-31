Смолов на английском обратился к фанатам «Сельты»: «Надеюсь, вам понравится моя игра»

Форвард «Сельты» Федор Смолов на английском языке обратился к болельщикам.
Вчера россиянин перешел в испанский клуб на правах аренды из «Локомотива».
«Всем привет! Меня зовут Федор Смолов. Я очень рад присоединиться к «Сельте» и сделаю все возможное, чтобы помочь команде.
Надеюсь, что вам понравится моя игра. Привет из России, hala, Celta!» – сказал Смолов, завершив обращение фразой на испанском.
SOUND ON 🔊 #BenvidoSmolov pic.twitter.com/BdMOzcbS2O— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.
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