Тим вышел в третий финал на «Больших шлемах»

Австриец Доминик Тим на обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6, 7:6 и вышел в финал.

Для пятой ракетки мира это 26-й финал уровня в карьере и третий – на турнирах «Большого шлема». Предыдущие два – на «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м – он проиграл Рафаэлю Надалю.

В этот раз австриец сыграет за титул с . В личных встречах серб ведет 6:4, но Тим выиграл последние два матча – в полуфинале «Ролан Гаррос» и на итоговом турнире.

Если Тим выиграет финал, то впервые в карьере станет третьей ракеткой мира. В случае поражение он поднимется с пятой строчки на четвертую.

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