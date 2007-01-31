Смолов взял 9-й номер в «Сельте»

«Сельта» представила нападающего сборной России Федора Смолова.

29-летний форвард, арендованный клубом из Виго до конца сезона, получил 9-й номер.

Сегодня игрок прошел медосмотр и заключил контракт с «Сельтой».

OFICIAL 🚨 ¡Smolov ya es celeste! El delantero ruso ha superado las pruebas médicas y firmado su contrato con el RC Celta.



📝 https://t.co/TUiIgTZm0K#BenvidoSmolov pic.twitter.com/t9B75KBn6J — RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020

Фото: официальный сайт «Сельты»

Об аренде 29-летнего форварда в испанскую команду первым сообщил Betting Insider.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

После 21 тура «Сельта» находится на 18-м месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу.

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