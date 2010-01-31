Малафеев опроверг уход из «Зенита»: «У меня контракт как минимум до мая 2020-го»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Зенит-2 Футбол

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на информацию о том, что он покинул спортивный департамент клуба.

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев в инстаграме.

Напомним, будучи заместителем спортивного директора, он курирует работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечает за трансферы и подписание контрактов с футболистами

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