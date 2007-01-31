Рабочий погиб при обрушении СКК в Петербурге («Mash на Мойке»)

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В Санкт-Петербурге во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб человек.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», один из рабочих, который подрезал тяжи, во время крушения стадиона не успел запрыгнуть в люльку крана.

В сообщении МЧС отмечается, что под завалами рухнувшего СКК могут быть люди.

СКК реконструируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире.

Арену должны обновить к маю 2023 года, а территорию вокруг обустроить как общественное пространство.

В Петербурге демонтируют СКК. На его месте построят новую арену СКА на 21 500 зрителей

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