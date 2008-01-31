Владелец «Рейсинг Пойнт» приобрел 16,7 процентов акций компании «Астон Мартин» и займет должность исполнительного директора

Лоренс Стролл договорился о покупке части акций и станет мажоритарным владельцем компании.

Консорциум, возглавляемый Строллом, в рамках сделки инвестирует в «Астон Мартин» 182 млн фунтов. Строллу удалось договориться с другими владельцами акций компании и за счет инвестиций и выпуска новых акций компания в общей сложности должна будет выручить 500 млн фунтов.

Как уже сообщалось, в рамках сделки Стролл собирается создать в «Формуле-1» заводскую команду «Астон Мартин» – в 2021 году сменит название принадлежащая Строллу .

При этом «Астон Мартин» будет продолжать выполнять все свои коммерческие обязательства и останется титульным спонсором команды «Ред Булл» до конца 2020 года. После чего сотрудничество будет прекращено.

Строллу будут принадлежать 16,7 процентов акций компании и канадский бизнесмен займет должность исполнительного директора.

«Я очень рад, что мне и моим партнерам по консорциуму удалось достичь договоренности с советом директоров и акционерами компании, чтобы обеспечить «Астон Мартин» долгосрочные инвестиции. Эти инвестиции обеспечат «Астон Мартин» финансовую стабильность и безопасность», – заявил Стролл.

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