❌Минспорта приостановило госаккредитацию ВФЛА до марта 2020 года

Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до марта 2020 года.

«Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», – говорится в заявлении ВФЛА.

Накануне Минспорта и Олимпийский комитет России (ОКР) предложили руководству ВФЛА уйти в отставку.

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