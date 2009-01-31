«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию».
Дортмундский клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.
Ранее сообщалось, что обязательство выкупа Джана составит 26 миллионов евро.
Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Боруссии»