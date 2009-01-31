«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Ювентус бундеслига Германия серия А Италия трансферы фото Эмре Джан Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию».

Дортмундский клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.

Ранее сообщалось, что обязательство выкупа Джана составит 26 миллионов евро. 

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Боруссии»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья