«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса» с опцией выкупа за 25 млн евро

Полузащитник Эмре Джан перешел в «Боруссию».

Дортмундский клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро. Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.

Ранее сообщалось, что обязательство выкупа Джана составит 26 миллионов евро.

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

Фото: официальный сайт «Боруссии»