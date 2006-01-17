Клубы РПЛ за расширение лиги, игроки из ЕАЭС не будут легионерами, «Зенит» подпишет хавбека из Казахстана и другие новости утра

1. Клубы РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд, только «Спартак» и «Зенит» голосовали против. Президент Премьер-лиги Прядкин досрочно переизбран на новый пятилетний срок.

Клубы также проголосовали за реформу Кубка России. В турнире может появиться групповой раунд.

2. Футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в России с 1 июля 2020 года. Добро пожаловать в РПЛ, братья из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

3. ЦСКА разгромил Сочи (6:1) и вышел в плей-офф КХЛ первым в этом сезоне. СКА взял реванш у «Йокерита» (4:1). Шумакова снова удалили за симуляцию, а Знарок снова закусился с журналистом. Дацюк впервые за 2,5 месяца забил и отдал в одной игре, и «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» (2:4). «Барыс» был сильнее «Магнитки» (4:3). «Ак Барс» уступил «Куньлуню» (1:3) и другие итоги дня.

4. НХЛ. Овечкин в 15-й раз подряд забил 30+ голов за сезон, Ковальчук сделал дубль. Все результаты – здесь.

5. Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов – 11-й, Елисеев – 17-й.

6. Сетка Australian Open: Медведев попал в одну четверть со Зверевым и Рублевым и в половину с Надалем и Хачановым; Шарапова в первом круге сыграет с Векич, Потапова – с Сереной, Касаткина – с Киз, Кузнецова – с Вондроушовой.

7. Трансферы. «Зенит» близок к подписанию хавбека сборной Казахстана Исламхана. «МЮ» предлагает 60 млн евро за за Бруну Фернандеша и 130 тысяч фунтов в неделю игроку, а также согласовал с «Интером» трансфер Янга за 1,5 млн евро.

Сетьен заблокировал уход Видаля из «Барселоны». Сумаре выбирает между «МЮ» и «Челси». «Тоттенхэм» отказался от Зе Луиша. «Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визеу. Виталий Денисов перешел в «Ротор».

8. «Химки» победили «Реал» (102:94) в 20-м туре Евролиги, «Фенербахче» проиграл «Барселоне».

9. УЕФА изменил схему сборной года на 4-2-4, так как Роналду стал 4-м среди форвардов по итогам голосования.

10. НБА. «Милуоки» победил «Бостон», «Новый Орлеан» взял верх над «Ютой». Другие результаты – здесь.

11. Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале, кроме женских соревнований. И Тарасова будет.

12. «Рома» победила «Парму» (2:0) в 1/8 финала Кубок Италии и вышла на «Ювентус» в четвертьфинале. Другие пары были известны ранее.

13. Человека с документами форварда «Динамо» Игбоуна госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве, хотя игрок находится на сборе в Турции. Оказалось, вместо Слая в больницу положили его друга, и футболиста теперь могут лишь страховки за такие фортели.

14. Модели и спортсмены. Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету. А вот модель, обвинившая боксера Ковалева в избиении, подала против него новый судебный иск.

15. Тренер мужской сборной России по гандболу Кокшаров ушел в отставку. Команда на Евро-2020 проиграла все три матча и потеряла шанс на участие в Олимпиаде.

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