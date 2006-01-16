«Спортинг» требует за Бруну Фернандеша 80 млн евро, «МЮ» предлагает 60 млн

и «Спортинг» продолжают переговоры о трансфере полузащитника .

Клубы пока не могут достигнуть соглашения, так как лиссабонцы оценивают игрока примерно в 80 миллионов евро, в то время как английский клуб готов заплатить 60 миллионов.

Сам 25-летний хавбек готов перебраться на этой зимой. Ранее сообщалось, что он уже согласовал условия личного контракта с «МЮ». Если трансфер состоится, его зарплата составит 130 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел за 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел

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