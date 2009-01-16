Маурицио Сарри: «Хочу помочь Роналду выиграть 6-й «Золотой мяч». Неприятно, что у кого-то на один приз больше»

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над «Удинезе» (4:0) в 1/8 финала Кубка Италии рассказал, почему форвард Криштиану Роналду пропустил матч.

«У него два дня был синусит, сегодня утром он почувствовал себя лучше, но после отдыха днем у него появился озноб с высокой температурой. Врачи сказали, что в такой холодный вечер, как сегодня в Турине, рисковать не стоит, поэтому Роналду прописали постельный режим.

Я хотел бы помочь ему выиграть шестой «Золотой мяч». Мне немного неприятно, что у кого-то (у Лионеля Месси – прим. Sports.ru) на один приз больше.

В будущем Дибала способен побороться за «Золотой мяч». В ближайшие годы он может оставить заметный след в мировом футболе», – сказал Сарри.

Сарри о саррисмо: «Это журналисты придумали. «Юве» – это команда Роналду, Дибалы и Игуаина»

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