В Кубке России может появиться групповой раунд. Есть два формата

Большинство клубов РПЛ проголосовало за изменение формата Кубка России.

Рассматривается два варианта, оба предусматривают увеличение количества игр по сравнению с нынешним форматом.

Первый формат предусматривает несколько розыгрышей группового этапа по ходу сезона.

В 1/128 финала участвуют 60 команд (54 из и 6 представителей МРО), разделенные на 20 групп по 3 участника. Команды проводят по два матча со своими соперниками по группе, за победу начисляется три очка, за победу по пенальти – два, за ничью – одно.

20 победителей групп проходят в 1/64 финала, где разбиваются на 10 пар. Команды проводят по матчу дома и на выезде, победители выходят в элитный групповой раунд.

Также на стадии 1/64 финала в борьбу вступают 16 клубов , которые также в формате плей-офф разделены на восемь пар и проводят по игре дома и на выезде. Восемь победителей получают путевки в элитный групповой раунд, еще два представителя ФНЛ, которые на момент жеребьевки занимают первые два места в турнирной таблице, проходят напрямую.

В элитном групповом раунде, который является заменой 1/32 финала и 1/16 финала, участвуют 30 клубов: 10 из ПФЛ / МРО, 10 из ФНЛ и 10 команд РПЛ , которые по итогам прошедшего сезона заняли в чемпионате 7-16 места. Формируется 10 групп по 3 команды: по одной из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ / МРО. Клуб РПЛ обе игры проводит в гостях, представитель ФНЛ дома встречается с командой РПЛ и на выезде – с клубом ПФЛ / МРО, клуб ПФЛ / МРО, соответственно, оба матча проводит на своем поле.

10 победителей групп выходят в 1/8 финала, где к ним присоединяются еще 6 клубов РПЛ , которые в минувшем сезоне заняли в чемпионате места с 1-го по 6-е. Победители пар выходят в 1/4 финала, далее – в полуфинал и финал. Начиная со стадии 1/8 финала команды встречаются в рамках одноматчевого противостояния .

Данный формат предусматривает увеличение количества матчей в Кубке России с 95 до 141 , а количество игровых недель возрастает с 9 до 12.

Согласно второму формату, который может быть введен с сезона-2021/22 из-за того, что Россия, вероятно, потеряет одно место в еврокубках, в 1/256 финала борьбу начинают худшие по рейтингу клубы ПФЛ и клубы МРО, а до 1/128 финала доходят в общей сложности 44 команды, разделенные на 22 пары. Победители двухматчевого противостояния проходят в 1/64 финала.

В 1/64 финала 22 победителя прошлого раунда разделены на 11 пар, победители которых проходят в элитный групповой раунд.

Клубы ФНЛ также начинают выступление на стадии 1/64 финала: 4 лучшие команды из 18 получают прямые путевки в элитный групповой этап, 14 оставшихся разбиты на 7 пар. Команды играют друг с другом в формате дом / выезд, победители также выходят элитный групповой раунд.

В элитном групповом раунде участвуют 33 команды : по 11 из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ / МРО. Участники формируют 11 групп по три клуба, 11 победители проходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся 5 команд РПЛ , занявших в минувшем сезоне места с 1-го по 5-е в чемпионате. Далее традиционные четвертьфинал, полуфинал и финал (все стадии – одноматчевые).

В данном формате число матчей в Кубке увеличится с 95 до 128 , число игровых недель – с 9 до 11.

Сегодня стало известно, что клубы РПЛ проголосовали за изменения в формате Кубка России, но реформа по-прежнему находится в стадии обсуждения.