Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 3-м, Логинов – 14-м, Фуркад – 18-м, Елисеев – 29-м, Тарьей Бо – 33-м, Поршнев – 41-м

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16 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили

Дата проведения
16 января, 16.30
Онлайн гонки

Рупольдинг, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Йоханнес Дале
2  Симон Эдер
3  Евгений Гараничев
4  Мартин Понсилуома
5  Лукас Хофер
6  Дмитрий Пидручный
7  Марио Дольдер
8  Йоханнес Кюн
9  Михал Крчмарж
10  Теро Сеппяля
11  Доминик Виндиш
12  Яков Фак
13  Кентен Фийон-Майе
14  Александр Логинов
15  Бенедикт Долль
16  Шон Доэрти
17  Беньямин Вегер
18  Мартен Фуркад
19  Роман Елетнов
20  Фанмин Чэн
21  Флоран Клод
22  Ондржей Моравец
23  Скотт Гоу
24  Юлиан Эберхард
25  Артем Прима
26  Витаутас Строля
27  Роман Еремин
28  Тимофей Лапшин
29  Матвей Елисеев
30  Йеспер Нелин
31  Симон Дестье
32  Андрей Расторгуев
33  Тарьей Бо
34  Арнд Пайффер
35  Эрленд Овренг Бьонтегорд
36  Владимир Илиев
37  Ветле Шостад Кристиансен
38  Тьерри Ланже
39  Антон Дудченко
40  Томас Бормолини
41  Никита Поршнев
42  Кароль Домбровски
43  Сергей Бочарников
44  Красимир Анев
45  Эмильен Жакелен
46  Лейф Нордгрин
47  Фабьен Клод
48  Себастьян Самуэльссон
49  Якуб Штвртецки
50  Феликс Лейтнер
51  Александр Андерсен
52  Клемен Бауэр
53  Филипп Хорн
54  Доминик Ландертингер
55  Серафин Вистнер
56  Томас Каукенас
57  Пол Шоммер
58  Рок Трсан
59  Эдуард Латыпов
60  Ларс Хельге Биркеланд
61  Кресимир Црнкович
62  Су-Ен Ли
63  Олли Хииденсало
64  Тобиас Эберхард
65  Сергей Семенов
66  Дамир Растич
67  Александр Патриюк
68  Микито Татидзаки
69  Йоша Буркхальтер
70  Антонин Гигонна
71  Даниэле Каппеллари
72  Мартин Отченаш
73  Лукаш Журек
74  Пеппе Фемлинг
75  Апостолос Ангелис
76  Жюль Бюрнот
77  Филипп Наврат
78  Шимон Бартко
79  Кристиан Гоу
80  Антон Смольский
81  Михал Шлезингр
82  Рене Захна
83  Георге Бута
84  Антон Пантов
85  Калев Эрмитс
86  Антон Синапов
87  Гжегож Гузик
88  Синюань Янь
89  Косуке Озаки
90  Кристо Сиймер
91  Райдо Ранкель
92  Казуки Баишо
93  Димитар Герджиков
94  Михал Шима
95  Никита Лобастов
96  Туомас Харьюла
97  Томаш Хасилла
98  Эйден Миллар
99  Владислав Витенко
100  Давид Коматц
101  Томаш Крупчик
102  Эдгарс Мисе
103  Богдан Цымбал
104  Андржей Нендза-Кубинец
105  Роман Реес
106  Турстейн Стенерсен
107  Корнел Пукьяну
108  Джейк Браун
109  Жереми Финелю
110  Карим Халили
111  Миха Довжан
112  Дмитрий Абашев

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