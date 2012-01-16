Кубок мира. Спринт. Гараничев стартует 3-м, Логинов – 14-м, Фуркад – 18-м, Елисеев – 29-м, Тарьей Бо – 33-м, Поршнев – 41-м

16 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
- Дата проведения
- 16 января, 16.30
16 января в Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской спринт. Россию представят Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
|1
|Йоханнес Дале
|2
|Симон Эдер
|3
|Евгений Гараничев
|4
|Мартин Понсилуома
|5
|Лукас Хофер
|6
|Дмитрий Пидручный
|7
|Марио Дольдер
|8
|Йоханнес Кюн
|9
|Михал Крчмарж
|10
|Теро Сеппяля
|11
|Доминик Виндиш
|12
|Яков Фак
|13
|Кентен Фийон-Майе
|14
|Александр Логинов
|15
|Бенедикт Долль
|16
|Шон Доэрти
|17
|Беньямин Вегер
|18
|Мартен Фуркад
|19
|Роман Елетнов
|20
|Фанмин Чэн
|21
|Флоран Клод
|22
|Ондржей Моравец
|23
|Скотт Гоу
|24
|Юлиан Эберхард
|25
|Артем Прима
|26
|Витаутас Строля
|27
|Роман Еремин
|28
|Тимофей Лапшин
|29
|Матвей Елисеев
|30
|Йеспер Нелин
|31
|Симон Дестье
|32
|Андрей Расторгуев
|33
|Тарьей Бо
|34
|Арнд Пайффер
|35
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|36
|Владимир Илиев
|37
|Ветле Шостад Кристиансен
|38
|Тьерри Ланже
|39
|Антон Дудченко
|40
|Томас Бормолини
|41
|Никита Поршнев
|42
|Кароль Домбровски
|43
|Сергей Бочарников
|44
|Красимир Анев
|45
|Эмильен Жакелен
|46
|Лейф Нордгрин
|47
|Фабьен Клод
|48
|Себастьян Самуэльссон
|49
|Якуб Штвртецки
|50
|Феликс Лейтнер
|51
|Александр Андерсен
|52
|Клемен Бауэр
|53
|Филипп Хорн
|54
|Доминик Ландертингер
|55
|Серафин Вистнер
|56
|Томас Каукенас
|57
|Пол Шоммер
|58
|Рок Трсан
|59
|Эдуард Латыпов
|60
|Ларс Хельге Биркеланд
|61
|Кресимир Црнкович
|62
|Су-Ен Ли
|63
|Олли Хииденсало
|64
|Тобиас Эберхард
|65
|Сергей Семенов
|66
|Дамир Растич
|67
|Александр Патриюк
|68
|Микито Татидзаки
|69
|Йоша Буркхальтер
|70
|Антонин Гигонна
|71
|Даниэле Каппеллари
|72
|Мартин Отченаш
|73
|Лукаш Журек
|74
|Пеппе Фемлинг
|75
|Апостолос Ангелис
|76
|Жюль Бюрнот
|77
|Филипп Наврат
|78
|Шимон Бартко
|79
|Кристиан Гоу
|80
|Антон Смольский
|81
|Михал Шлезингр
|82
|Рене Захна
|83
|Георге Бута
|84
|Антон Пантов
|85
|Калев Эрмитс
|86
|Антон Синапов
|87
|Гжегож Гузик
|88
|Синюань Янь
|89
|Косуке Озаки
|90
|Кристо Сиймер
|91
|Райдо Ранкель
|92
|Казуки Баишо
|93
|Димитар Герджиков
|94
|Михал Шима
|95
|Никита Лобастов
|96
|Туомас Харьюла
|97
|Томаш Хасилла
|98
|Эйден Миллар
|99
|Владислав Витенко
|100
|Давид Коматц
|101
|Томаш Крупчик
|102
|Эдгарс Мисе
|103
|Богдан Цымбал
|104
|Андржей Нендза-Кубинец
|105
|Роман Реес
|106
|Турстейн Стенерсен
|107
|Корнел Пукьяну
|108
|Джейк Браун
|109
|Жереми Финелю
|110
|Карим Халили
|111
|Миха Довжан
|112
|Дмитрий Абашев