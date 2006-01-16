Сумаре выбирает между «МЮ» и «Челси». Переход может состояться в конце января

Хавбек «Лилля» Бубакари Сумаре может продолжить карьеру в Англии.
Полузащитник выбирает между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба провели переговоры касательно возможного перехода игрока.
Ранее 20-летним французом также интересовались «Арсенал», «Валенсия» и «Реал Мадрид», но они больше не претендуют на футболиста.
Ожидается, что решение об уходе игрока из «Лилля» в другой клуб будет принято не раньше матча с «ПСЖ», который состоится 26 января.
Статистику Бубакари Сумаре можно посмотреть здесь.