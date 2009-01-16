«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро

Защитник Эшли Янг продолжит карьеру в «Интере».

Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.

Контракт англичанина с «нерадзурри» будет рассчитан до лета 2021 года. В ближайшее время он пройдет медосмотр перед завершением сделки.

Ранее стало известно, что за полтора года в «Интере» Янг заработает 6 миллионов евро.

Янг выступал за «МЮ» с 2011 года. В общей сложности он провел за клуб 261 матч во всех турнирах и забил 19 голов.

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