Модель Кремлева, обвинявшая Тео Эрнандеса в изнасиловании, задержана за клевету

В Испании задержана российско-испанская модель Луиза Кремлева, обвинявшая защитника Тео Эрнандеса в сексуальном насилии.

Суд возбудил дело против девушки за клевету и дачу ложных показаний. Ей грозит тюремное заключение.

В июне 2017 года, перед переходом Тео из «Атлетико» в , Кремлева обвинила игрока в насилии и побоях на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье.

Дело было закрыто. Апелляция девушки была отклонена судом в январе 2019-го.

На видеозаписи со стоянки клуба нет фактов агрессии со стороны Эрнандеса по отношению к модели. Кроме того, после якобы имевшего место акта насилия игрок и Кремлева вместе спокойно вернулись на дискотеку.

По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотическими веществами, но в крови Кремлевой не было обнаружено наркотиков.

Гинекологический осмотр подтвердил, что у пары был секс, чего футболист не отрицал, утверждая однако, что все было по согласию.