Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в , сообщает Prosports.kz.

По информации источника, петербургский клуб ведет переговоры касательно контракту, игрок может присоединиться к российской команде уже в ближайшее время.

В данный момент «Зенит» находится на зимних сборах в Катаре. Вероятно, Исламхан сыграет за «Зенит» в контрольном матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.

Исламхан находится в статусе свободного агента. В конце 2019 года у футболиста закончилось соглашение с , и игрок не стал его продлевать.