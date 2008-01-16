«Зенит» близок к подписанию хавбека сборной Казахстана Исламхана (Prosports.kz)

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Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Prosports.kz.

По информации источника, петербургский клуб ведет переговоры касательно контракту, игрок может присоединиться к российской команде уже в ближайшее время.

В данный момент «Зенит» находится на зимних сборах в Катаре. Вероятно, Исламхан сыграет за «Зенит» в контрольном матче с «Ред Булл Зальцбург», который состоится 25 января.

Исламхан находится в статусе свободного агента. В конце 2019 года у футболиста закончилось соглашение с «Кайратом», и игрок не стал его продлевать.

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