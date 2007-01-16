Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо и депутат Госдумы Дмитрий Носов прокомментировал вызов, который ему бросил рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф.

«Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это.

Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил — мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится.

Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей», – заявил Носов.

Гуф вызвал на бой бронзового призера ОИ-2004 по дзюдо Носова: «У меня семья из-за тебя разрушилась»