Евролига. «Химки» – «Реал», «Фенербахче» сыграет с «Барселоной»

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» принимают мадридский «Реал».
Турецкий «Фенербахче» дома сыграет с испанской «Барселоной».
Евролига
Регулярный чемпионат
20-й тур
- Дата проведения
- 16 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 16 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 16 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 16-3, Реал Испания – 15-4, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 13-6, ЦСКА Россия – 13-6, Барселона Испания – 13-6, Панатинаикос Греция – 11-8, Милан Италия – 10-9, Црвена Звезда Сербия – 9-10, Валенсия Испания – 9-10, Фенербахче Турция – 8-11, Химки Россия – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Олимпиакос Греция – 7-12, Баскония Испания – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 6-13, Зенит Россия – 6-13, Бавария Германия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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